El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, comentó que sería una “traición” no cumplir con las propuestas de campaña como la realización de una Asamblea Constituyente, luego que Mirtha Vásquez, nueva titular del Consejo de Ministros, comentara que en este momento “no es una prioridad”.

“Cuando hacemos una promesa a nivel nacional en campaña en primera y segunda vuelta, no hacerlo significa una traición y es normal. No personalicemos (a traidores) pero ya no vamos a poder cumplir. La premier nunca se ha comprometido con un cambio de Constitución. Nosotros sí como campaña”, acotó en declaraciones a RPP.

Con la caída del gabinete de Guido Bellido, la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Con ella, se sumaron otros cinco nuevos miembros al Gabinete Ministerial. Uno de ellos es el abogado Luis Barranzuela, quien juró como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Juan Carrasco Millones. Sin embargo, Barranzuela tiene una hoja de vida cuestionable.





Esto, en respuesta a lo que indicó la primera ministra este viernes. “(La Asamblea Constituyente) va a ser parte de un proceso. No está como una de las prioridades en este momentito, porque en este momento importa la pandemia, mirar cómo hacemos para que la educación se fortalezca”, comentó a TV Perú.

Pese a esto, el hermano de Vladimir Cerrón aseguró que su bancada está dispuesta a reunirse y conversar con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, esta semana, luego que esta última manifestara que dialogará con todas las bancadas del Congreso con miras al voto de confianza.

“Sí tenemos un acercamiento con la premier Mirtha Vásquez. Ya hemos tenido una forma de reunirnos, posiblemente el día martes de la semana que viene podamos conversar. No creo que no existan acuerdos, consensos”, comentó en declaraciones a RPP.

Este viernes, la primera ministra comentó que la próxima semana iniciará un proceso de diálogo con todas las bancadas del Congreso con miras al voto de confianza que debe solicitar su Gabinete en un plazo de 30 días.

“Reconozco que hay bancadas que tienen posiciones bastante interesantes para poder avanzar, para poder llegar a lo que llamo los mínimos consenso. No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que sí. Desde la otra semana voy a pedir reuniones con las bancadas, quiero dialogar con todos ellos”, aseguró a TV Perú.

Al respecto, el portavoz de la bancada oficialista comentó que están dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos, a pesar de que han indicado que no están de acuerdo con la designación del nuevo gabinete tras la renuncia de Guido Bellido, congresista de Perú Libre, al premierato.

REVISA TAMBIÉN | Congresistas rechazan nombramiento de Barranzuela como ministro del Interior

“No estamos radicalizándonos ni en plan de cerrar las puertas, obstruir. No estamos de acuerdo, pero no significa impedir el desarrollo del país. Plantearemos que se continúe con la renegociación del gas, la reforma agraria y los procesos de democratización a través de la Constitución”, señaló.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Presidente de la República, Pedro Castillo, anunció esta tarde mediante una conferencia de prensa que aceptaba la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte tras cuestionamientos de su gestión que llevaría al gobierno en censuras e interpelación