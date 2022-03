El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció respecto a la orden de detención que dispuso el Poder Judicial contra los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y aseveró que ambos, al ser investigados por presuntos actos de corrupción, deben responder ante el sistema de justicia del país.

“Los sobrinos del presidente son personas que están investigadas y tendrán que ponerse a derecho, tienen que responder a la justicia, es un tema personal. A toda persona que están con temas de justicia hago un llamado a que se ponga a derecho”, señaló en diálogo con RPP.

Cerrón también condenó “que no se esté siguiendo el proceso de manera adecuada”, por lo que cuestionó las pruebas que tiene la Fiscalía contra los familiares del mandatario y otros investigados por el caso Puente Tarata.

“Hay que mencionar cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía y ahí viene el tema: ¿cómo es que la carpeta fiscal la tengan también los medios y lo estén publicando, de repente, obstruyendo a la justicia?”, enfatizó el parlamentario oficialista.

Vacancia presidencial

En otro momento, Cerrón Rojas se refirió a la moción de vacancia presidencial que fue rechazada el último lunes 28 de marzo en el Pleno del Congreso y agradeció a la bancadas por haber logrado que esta no prospere.

“Nosotros seguiremos fortaleciendo los lazos democráticos y de la gobernabilidad en nuestro país e instamos a las demás bancadas a que dejen trabajar a los ministros y sobre los resultados que tengan de su gestión se pueda censurar, interpelar o tal vez felicitar”, agregó

En ese sentido, el vocero de la bancada oficialista indicó que desde un sector buscan que no se deje gobernar al jefe de Estado para luego señalar que fracasó. “Si no te dejo gobernar, entonces no vamos a llegar a ningún lugar”, dijo.

