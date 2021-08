El congresista Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, aseguró este miércoles que la oposición en el Congreso de la República busca censurar a ministros porque “no les gustan” y les pidió “una propuesta en servicio del país”.

Luego de que su bancada sostuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo, el legislador indicó que “todo mecanismo” del Parlamento “será respetado” por el Poder Ejecutivo.

MIRA AQUÍ | Perú Libre: Waldemar Cerrón y Alfredo Pariona retiran firmas de moción de censura contra Mesa Directiva

“Todo mecanismo [del Congreso] será respetado, estamos en un Estado de derecho y tal igual como nosotros respetamos, esperamos que todas las bancadas sean respetuosas, porque las bancadas dan su opinión y su opinión se respeta”, señaló.

(Video: Canal N)





“La oposición se enfrasca en un capricho, de que no me gusta tal o cual persona y por eso quiere censurar. No debemos perder el tiempo en eso, quisiera escuchar de su parte una propuesta en servicio del país”, manifestó.

En esa línea, Cerrón Rojas indicó que en la reunión de la bancada con el mandatario se le comentaron “las preocupaciones” de los legisladores y que en esta no participaron ministros de Estado.

“La reunión ha sido solo con el presidente. No he visto que se haya reunido con ningún ministro, nosotros hemos salido. Han sido los congresistas con el presidente [Pedro Castillo]”, explicó.

“Cada congresista ha mencionado los problemas de la región, por ejemplo, salud, educación, la renegociación de los recursos estratégicos, los recursos de internet, la calidad de la educación virtual de calidad, [también hablamos] de que se puedan alcanzar todas las vacunas y se puedan industrializar los productos andino-amazónicos para que se pueda reactivar la economía”, detalló.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, manifestó en una entrevista que pondría sus dos manos al fuego por el Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, declarando de que no perteneció a ningún grupo terrorista. (Fuente: TV Perú)