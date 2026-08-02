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El senador de Obras –que fue viceministro de Promoción del Empleo en el gobierno de Alejandro Toledo– fue sentenciado el 25 de mayo de 1999 por el 42° Juzgado Penal de Lima a un año de pena privativa de libertad suspendida por el delito contra la confianza y la buena fe en los negocios.

Pero no fue el único antecedente. Según el expediente N° 311-98, que data del 28 de mayo del mismo año, el 26° Juzgado Penal de Lima emitió una segunda sentencia en su contra. Esta vez por el delito de libramiento y cobro indebido y se le le impuso dos años bajo libertad condicional.

Fue intervenido por conducir en estado de ebriedad en dos oportunidades.

Consultado por este Diario, el senador confirmó que la emisión de cheques falsos se dio en el ámbito empresarial privado y que las obligaciones derivadas de esos hechos fueron “íntegramente cumplidas y honradas”.

El senador de Obras aseguró que se encuentra rehabilitado. “La mejor garantía es mi conducta posterior”, afirmó el parlamentario. Sin embargo, en los siguientes años registra intervenciones policiales.

Conductor temerario

Registros policiales revisados por esta Unidad también muestran que Gago fue intervenido al menos en dos ocasiones conduciendo bajo los efectos del alcohol.

La primera intervención ocurrió el 14 de diciembre de 2010, cerca de las 2 a.m., en la Avenida Benavides, en Surco. De acuerdo con el parte policial, Gago conducía una camioneta con evidentes síntomas de haber ingerido licor. Los agentes registraron además que no presentó licencia de conducir ni permiso para lunas oscurecidas.

El 12 de febrero de 2013, volvió a ser intervenido, esta vez a las 00:45 horas en la Playa Los Yuyos, en Barranco. El registro policial consignó “presencia de alcohol”. Al igual que en la vez anterior, se dejó constancia de que no portaba licencia de conducir y tenía el SOAT vencido.

Al respecto, Gago se defendió asegurando que, en la actualidad, no mantiene ninguna multa ni sanción administrativa pendiente con el Estado. Indicó que hace varios años adoptó “por decisión personal y responsable”, no volver a conducir.

Aunque en su hoja de vida no consignó ninguna actividad laboral en los últimos 10 años, Walter Gago se desempeñó anteriormente como director del programa radial “La Voz de la Región Lima Provincias”, transmitido por Radio Unión TV S.A. Su paso por la emisora estuvo marcado por disputas que terminaron con la cancelación de su espacio.

En 2013, la radio le comunicó el cese de sus transmisiones. La emisora justificó la decisión por el uso recurrente de “palabras soeces” durante su programa. Gago alegó que la medida fue arbitraria y atentaba contra su libertad de expresión.

Unidad de Investigación