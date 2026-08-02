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Resumen

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“Por los ideales de mi madre”. Así juramentó Walter Gagó el pasado 24 de julio como senador por el Partido Cívico Obras. Sin embargo, su hoja de vida registra dos condenas firmes dictadas en 1999 por delitos dolosos.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.