El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presidente de la Comisión Especial para la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sostuvo en entrevista con El Comercio que se enteraron de los registros de llamadas que sostuvo César Hinostroza con los abogados Marco Tulio Falconí y María Zavala, por la prensa. Por ello, afirmó que solicitaron al Ministerio Público que informe sobre dichas comunicaciones.

Si bien se ha pedido a la fiscalía informar sobre los registros de las llamadas entre el exjuez César Hinostroza y los abogados Marco Tulio Falconí y María Zavala ¿Por qué esto no se hizo antes teniendo en cuenta que se conocía sobre el proceso de investigación de los audios del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto?

Lo que sucede es que esto ha surgido después, no ha surgido en el proceso, ni ha surgido en la entrevista (de los postulantes); sino que ha surgido a raíz de la información periodística. Y, al hilo de esa información; y celosos, como son los miembros de la Comisión, es que, por una cuestión de precaución, nosotros hemos tomado la decisión de juramentar solo a cinco; y a los otros darle la oportunidad de que puedan explicar estas llamadas. Asimismo, vamos a pedir información, entre ellos a la Fiscalía, sobre este tema.

¿Mi consulta era por qué esa no fue iniciativa de la Comisión Especial, antes de la selección de candidatos?

El Ministerio Público no nos ha informado de esto, es verdad que la fiscal forma parte (de la Comisión Especial), pero creo que ella también se ha enterado a través de los medios….

¿Pero, la comisión no tiene iniciativa propia para hacer las verificaciones mucho antes?

Lo hemos hecho. Nosotros hemos pedido formalmente a la Policía, a la Fiscalía, a la Policía (…) le hemos pedido al amparo de la ley, porque hay una norma que se llama ‘el deber de colaboración con la Comisión Especial’; hemos pedido a todos los organismos del Estado. A la Superintendencia de Bancos, al Poder Judicial y no nos han alcanzado esta información y sí ha salido por la prensa. Entonces, no es que nosotros la hayamos tenido. Nosotros la hemos conocido a través de la difusión por los medios.

Quería precisar ¿quién fue de la idea de sacar un comunicado de la Comisión Especial ratificando el 10% en la puntuación del señor Marco Tulio Falconí?

Allí ha habido un mal entendido, nosotros no hemos ratificado nada, es un comunicado explicativo. La ruta fue la siguiente: nosotros difundimos a través de todos los miembros el texto. La secretaría difundió el texto, la base del comunicado y, luego de haberlo difundido con todos y tener la aprobación, se sacó. El señor (Ernesto) Blume (presidente del Tribunal Constitucional) no contestó, pero sí se le comunicó.

¿Y quién decidió sacar ese comunicado sin consultar a la fiscalía?

En ningún momento fue práctica, en todos los meses que viene funcionando, que los miembros de la Comisión se ocupaban o preocupaban de los comunicados. Nosotros nos preocupamos del proceso y las decisiones; los comunicados los elaboraba en comunicación con la secretaría. Nos comunicaba a todos nosotros y se hacía público.

La fiscal de la Nación dijo que a ella no se le consultó sobre el comunicado…

A la fiscal no se le consultó porque la fiscal tenía una opinión distinta, de manera que no tenía sentido que ella lo apruebe o no (…) No es que no contaba (su opinión), siempre cuenta la opinión de todos los miembros. La fiscal tenía otro punto de vista, por tanto, si su punto de vista está plasmado en su resolución, ese es su punto de vista que estaba plasmado en los seis.

Hoy el Ministerio Público ha emitido un comunicado informando que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no acudió a la juramentación de los cinco miembros de la JNJ porque estaba en desacuerdo en que se realice la ceremonia antes de publicar las actas de la elección…

Las actas se están publicando el día de hoy y aparecerá un comunicado con las razones por las que no se han publicado (antes). Precisamente, las personas que piden que se publiquen son las que no habían firmado. Eso se verá en el comunicado de la comisión.