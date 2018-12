El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presidirá la comisión que deberá elegir a los miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia, que sustituirá al desaparecido CNM. Adelanta que sus integrantes deberán presentar de manera obligatoria su declaración jurada de intereses.

— ¿Cuál es su postura sobre los resultados del referéndum?

Es la primera vez en 25 años que se utiliza un referéndum para reformar una Constitución y el mensaje que se ha dado es muy claro. El país quiere una reforma del sistema de justicia y político. Mire, en los países angloamericanos no hay funcionario del Estado más importante que el juez. Elegir y controlar a jueces y fiscales es una de las tareas más importantes.

— ¿A más tardar cuándo debería estar instalada la Junta Nacional de Justicia?

La ciudadanía ha señalado el sentido de urgencia de este cambio, por eso no podemos permitir que esto se vaya a las calendas griegas como he escuchado, pero tampoco que se haga de manera apresurada. Se tiene que hacer respetando la participación y un amplio debate.

— ¿Cuánto tiempo estima?

La comisión está compuesta por siete miembros, cinco ya se conocen, pero dos no [los representantes de las universidades]. Se tiene que pasar por las comisiones de Constitución y Justicia, y luego tendrá que haber un pleno extraordinario. Solo la ley orgánica del CNM tenía más de 50 artículos y la junta no va a tener menos que eso. Se puede debatir todo enero y luego una legislatura extraordinaria en febrero.

— ¿El concurso público para su elección se le podría encargar a Servir?

Creo que hay experiencias exitosas en el Estado de selección de funcionarios de alto nivel. Uno puede ser Servir, pero sobre todo tiene que haber mucha transparencia, hay que generar un ambiente en el cual podamos convocar a los mejores.

— ¿Debe ser obligatorio que presenten su declaración jurada de intereses?

De todas maneras. Quienes van a elegir a los magistrados tienen que estar en un nivel igual o superior. Todo su itinerario profesional, de vida, democrático, tiene que conocerse, no puede haber conflicto de intereses.

— ¿Se va a garantizar que los miembros de la junta cumplan el encargo de revisar en 180 días los nombramientos y ratificaciones que hizo el otrora CNM?

Eso también debe ir como una disposición transitoria en la ley orgánica porque será algo excepcional, por eso necesitamos un amplio debate para que no nos sorprendan con procesos que no estamos de acuerdo.

— ¿Qué aportes dará la Defensoría al Congreso?

Hace un minuto he hablado con el contralor, con el presidente del Tribunal Constitucional y, en breve, hablaré con el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación para plantearles que tenemos que presentar alguna iniciativa legislativa. Lo haremos como insumo porque no somos legisladores.

— ¿Qué temas esenciales debe recoger la ley orgánica de la junta?

El régimen de sus integrantes, las incompatibilidades que puedan tener, las prohibiciones, las inconductas, cómo se generaría una vacancia, cómo serán las sesiones, cómo se va a nombrar a los jueces. El procedimiento disciplinario sancionatorio de los jueces, probablemente, es uno de los elementos más importantes de la junta.

— ¿La presencia del fiscal de la Nación en la comisión puede opacar su labor?

Esta es una institución corporativa que tiene como miembros a autoridades del más alto nivel como el contralor y el presidente del TC. Su destino no está asignado por el destino de uno de sus miembros. No me corresponde calificar.

— Ud. destaca el referéndum, pero hay voces desde el Congreso que dicen que sus resultados son un triunfo del presidente Martín Vizcarra para los sondeos y que estamos ante un presidente plebiscitario.

Me parece estupendo que la ciudadanía se haya manifestado a través de un mecanismo de la Constitución. Se usó en circunstancias en las que el país estaba anudado con reformas que la clase política no ha tenido capacidad para resolver. No tenemos por qué pasarnos a una democracia plebiscitaria, en la medida que los funcionarios entiendan el mensaje. No creo que haya que tirar piedras o denostar contra este referéndum, no me parece.