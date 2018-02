El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, defendió el informe que emitió su institución cuestionando la resolución que el Gobierno publicó para otorgar el indulto humanitario a favor del ex presidente Alberto Fujimori, al señalar que no solo se basa en las leyes sino en el hecho de que la gracia presidencial es un acto político.

"Estamos hablando de un acto político, en el sentido del ejercicio de poder (del presidente Pedro Pablo Kuczynski). El indulto es un acto político", aseguró Wálter Gutiérrez en declaraciones a TV Perú.

En ese sentido, comentó que el Ejecutivo, específicamente PPK, no "legitimó" el indulto humanitario al no haber escuchado a los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

"Como hablamos de un acto político, juegan otros elementos más allá de los legales y por eso el presidente tiene que legitimar ese acto y, por eso, era conveniente y pertinente que convoque a las víctimas", manifestó el defensor del Pueblo.

La conclusión de la Defensoría del Pueblo que se refiere a la capacidad de Alberto Fujimori de participar en la vida política también fue enmarcado en este sentido.

"La defensoría no ha dicho que Alberto Fujimori no pueda escribir un tuit o no pueda escribir un artículo o sus memorias. Nosotros decimos que un indultado tiene que legitimar, con su conducta, el indulto que se le dio. Por eso tiene un deber relacionado con su conducta", concluyó.

