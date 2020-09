El primer ministro Walter Martos afirmó este martes que ni Palacio de Gobierno, ni el presidente Martín Vizcarra tienen nada que esconder respecto al caso de Richard Swing y reiteró que se le ha dado todas las facilidades a la fiscalía en la investigación que se sigue por las contrataciones de dicho cantante con el Estado.

“En Palacio de Gobierno no se esconde absolutamente nada. Las veces que ha ido la fiscalía se les ha dado todas las facilidades, ha ido las veces que ha considerado convenientes, ha llevado todo lo que se tiene que llevar y no se está escondiendo absolutamente nada. Y este proceso dejemos que siga su curso en la fiscalía y ella determinará todas las responsabilidades en caso hubiese”, afirmó a la prensa.

En esa línea, Martos aseveró que el presidente Martín Vizcarra “no tiene absolutamente nada que esconder”.

“El presidente ha sido claro en sus manifestaciones y no tiene absolutamente nada que esconder y [en] el proceso que está siguiendo la fiscalía se están dando todas las facilidades porque el gobierno no tiene absolutamente nada que esconder”, reiteró.

Según informó el domingo El Comercio, la fiscalía advierte que no habrían sido solo dos los ingresos de Richard Swing a Palacio de Gobierno, sino siete en total desde el 2017. Estos presuntamente fueron eliminados “a fin de dificultar” la indagación. De acuerdo con el informe pericial del 12 de junio, se recuperaron 27.420 correos electrónicos entre los años 2017, 2018 y 2019. De ellos, se pudo extraer siete que se refieren a las solicitudes de autorización de ingreso de Cisneros.

Respecto a la situación de Óscar Vásquez, asesor en Comunicaciones del jefe de Estado, quien es investigado por la fiscalía, Martos indicó que el mandatario tomará la “decisión que corresponde en el momento oportuno”.

“[¿Óscar Vásquez va a continuar asesorando al presidente? ¿Se le ha pedido su renuncia?] Nosotros estamos dando todas las facilidades para que la fiscalía realice la investigación. Todos los actores se están poniendo a disposición para dar sus declaraciones y referente a su pregunta, el presidente de la República tomará la decisión que corresponde en el momento oportuno”, expresó a los periodistas.

Aseguró que tanto él como los integrantes del Gabinete Ministerial tienen un trato directo con el presidente Vizcarra y no coordinan a través de Vásquez.

“Mi trato es directamente con el presidente de la República igual que el de los ministros. Los ministros cualquier asunto lo tratamos directamente con el señor presidente de la República. Nosotros no tenemos ningún trato con el señor Vásquez […] En ningún momento he tenido alguna conversación o he tratado algún tema referente al gobierno con el señor Vásquez”, afirmó.

Este Diario informó que Óscar Vásquez Zegarra, asesor en Comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, negó haber realizado algún tipo de coordinación directa o indirecta con el fiscal superior Marcos Villalta para que lo ayude a “voltear todo” en referencia a la pesquisa que el Ministerio Público ejecuta sobre los contratos que el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros obtuvo con el Estado.

