El primer ministro, Walter Martos, dijo este sábado que se debe respetar la presunción de inocencia de los investigados en el caso Richard Swing. Reiteró que se debe cumplir con el debido proceso y que debe haber proporcionalidad entre las medidas que se disponen y la indagación que se realiza.

“Es una investigación que se está haciendo por un contrato de menor cuantía, que se ha hecho a una persona y tiene que haber proporcionalidad en las respuestas que se tengan que hacer en los procesos judiciales, siguiendo el debido proceso y respetando, sobre todo, la presunción de inocencia de las personas”, dijo a la prensa.

El último viernes, nueve investigados por las presuntas contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura fueron detenidos en una operación realizada por la División de Alta Complejidad (Diviac). Entre ellos, Mirian Morales, ex secretaria general del Despacho Presidencial; Óscar Vásquez, ex asesor presidencial; Karem Roca, ex asistenta y el mismo Richard Cisneros.

Al respecto, tal como lo indicó también ayer el presidente Martín Vizcarra, Martos dijo que el Poder Ejecutivo es respetuoso de las decisiones que se tomen en otras instituciones; sin embargo, destacó la importancia de llevar los procesos en libertad.

“Nosotros como Ejecutivo siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos ejecutado. Así como somos respetuosos de las decisiones que tomen otros poderes del Estado o el Ministerio Público o el Poder Judicial, respetamos totalmente sus decisiones; sin embargo, no solamente para este caso, estamos hablando de todos los peruanos en general, todos los seres humanos tenemos después de la vida, el valor más preciado es nuestra libertad y solo consideramos que se debe cortar esa libertad en casos extremos”, dijo.

Además, consideró que “no es una buena práctica” que se prive de la libertad a las personas, mientras se les investiga.

“Estamos teniendo y viendo en estos últimos años que primero se detiene a las personas y después se les investiga. Consideramos que eso no es una buena práctica de manera general. Si hay pruebas, evidencia de una posible fuga o cualquier otro motivo justificado y extremo, se tiene que proceder como corresponde, de acuerdo con la Constitución y las normas, pero si las personas colaboran, como en este caso las personas han estado colaborando, en ningún momento se han negado”, refirió.

En otro momento, el primer ministro se pronunció sobre la posición del presidente Vizcarra respecto a se deberían investigar las más de 40 mil contrataciones que se hacen en el Estado bajo la misma modalidad con la que se contrató a Richard Cisneros.

“Esta es una modalidad de contratos que se hace en el Estado, es una forma de contratar en el Estado, y pues tendría que procederse a investigar a las 40 mil o 60 mil contrataciones en esta modalidad de trabajo para ver si se encuentran falencias de este tipo”, manifestó.

