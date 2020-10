El primer ministro, Walter Martos, consideró este viernes que la investigación que se sigue contra exfuncionarios públicos en el marco del Caso ‘Richard Swing’, se debe realizar con “objetividad” y siguiendo “el debido proceso”.

“Como Ejecutivo hemos dado todas las facilidades para que se realice esta investigación, inclusive la fiscalía ha ingresado cuando ha creído conveniente a Palacio, ha allanado las viviendas de las personas involucradas, las personas del entorno del presidente para que esta investigación sea mucho más transparente […] han dado un paso al costado. A pesar de todo esto y respetando la facultad que tiene el Ministerio Público, desde nuestro punto de vista, nos parece que se debe enmarcar esta investigación siguiendo el debido proceso”, afirmó a la prensa.

Martos indicó que no cuestionan el actuar de la fiscalía, pero solicitan se cumpla con objetividad cada una de las diligencias. Además, consideró que en este caso se han dado todas las facilidades para la investigación.

“Pedimos no solamente para este caso, sino para todos los ciudadanos, que se actúe con objetividad. Si hay una clara evidencia, una clara intencionalidad de fugarse o que se pueda obstruir la investigación, que se actúe con la detención preliminar, pero nos parece que este no es el caso”, dijo.

“Si se han dado todas las facilidades, han allanado las viviendas de las personas, radican en el Perú, no hay ninguna intencionalidad de ocultar absolutamente nada, creemos que debe haber proporcionalidad y no excesos en cualquiera de las investigaciones que se hagan”, agregó.

El primer ministro señaló que el Ejecutivo respeta la autonomía del Ministerio Público y reiteró que están dispuestos a seguir colaborando. En ese sentido, afirmó que no se ha ocultado ningún tipo de información referida al caso.

“Respetamos la total autonomía del Ministerio Público para que realice las investigaciones que crea convenientes. Estamos llanos a colaborar. En ningún momento hemos ocultado absolutamente nada, toda la documentación que han pedido la hemos entregado. Cuando han tenido que concurrir a los locales, han concurrido; en ningún momento se les han cerrado las puertas y estamos llanos como Ejecutivo a que se realicen las investigaciones que correspondan”, sostuvo.

Asimismo, defendió que en este momento la fiscalía realiza una investigación preliminar por lo que se debe respetar la presunción de inocencia de los investigados.

“La investigación es preliminar. Hay muchísimas cosas que en los audios dicen que no, dicen que sí, hay una serie de contradicciones y han salido muchas de las personas que han sido mencionadas a negar totalmente, otras han mandado cartas notariales […] Dejemos que el Ministerio Público lo haga con la proporcionalidad que le corresponde a cualquier ciudadano que tiene derecho al debido proceso y derecho a la presunción de inocencia”, dijo.

Este viernes, la jueza Sonia Bazalar ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing. Ellos son: la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros.

