Walter Ríos declara que Iván Noguera se reunió con juez al que el CNM restituyó

Carlos Neyra



Walter Ríos Montalvo, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC), declaró ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que el ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera se reunió con Daniel Peirano, suspendido juez superior de la corte del Callao, luego de que el CNM lo repusiera en su cargo en mayo del 2016.

Peirano fue, además, presidente de la CSJC en los años 2009, 2011 y 2012; y antes presidió la Cuarta Sala Penal de esa jurisdicción.

La declaración de Ríos se da como parte del acuerdo de confesión sincera al que llegó con el Ministerio Público.

Según el testimonio del ex presidente de la CSJC, Noguera cumplió un papel fundamental en la referida ratificación. “Conozco personalmente [a Iván Noguera] cuando él ya era consejero el año 2017, cuando me llama el periodista Enrique Vidal [de parte de él] y me cita al restaurante Los Cabos del Callao, allí lo conocí. […] Cuando llegué, encontré a Daniel Peirano Sánchez, a Noguera y a Vidal. […] La conversación fue sobre temas jurídicos y además tangencialmente la ratificación de Daniel Peirano, que ya había sucedido, donde Iván Noguera dijo sobre este particular ‘lo logramos’ porque recuerdo que a Daniel Peirano […] estuvo suspendido de la función y luego de eso lo ratificaron”, relató.

En julio del 2015, el CNM decidió no ratificar a Peirano como juez superior de la corte del Callao por serios cuestionamientos a su gestión. Al año siguiente, durante el mandato de Guido Aguila en el consejo, se le otorgó la confianza por unanimidad como juez superior y fue repuesto en su cargo. Peirano se encuentra suspendido desde agosto del año pasado tras la difusión de los CNM audios; sin embargo, de no encontrársele responsabilidad penal, retomaría sus funciones.

Según jueces de la CSJC consultados por este Diario, Peirano sería, además, una persona allegada a César Hinostroza y Walter Ríos.

El ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos es uno de los principales investigados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. archivo el comercio

—Las llamadas—

La relación entre Noguera, Peirano y Vidal no se limita a esa reunión. Según el registro de llamadas de los tres involucrados al que accedió este Diario, entre octubre del 2016 y octubre del 2017, Daniel Peirano (con el número de celular 990400XXX) y Enrique Vidal (997977XXX y 981078XXX) intercambiaron siete llamadas. Tres de ellas se realizaron los días 13 de febrero, 19 de julio y 22 de setiembre del 2017.

Cabe señalar que estas tres comunicaciones entre Vidal y Peirano coincidieron en las mismas fechas con las siete llamadas entre Vidal e Iván Noguera (944926XXX).

Esta información está incluida en la carpeta fiscal del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

—Descargos—

Este Diario buscó la versión de Iván Noguera en su domicilio, pero no obtuvo respuesta.

En tanto, Daniel Peirano señaló a El Comercio que no recordaba la reunión tras su proceso de ratificación descrita por Ríos. “Cuando he ido a mi última ratificación, no tenía ningún cargo en mi contra porque el [entonces] fiscal de la Nación Pablo Sánchez se pronunció que no tenía ningún tipo de responsabilidad y por eso me ratificaron”, indicó.

Agregó que conoce a Noguera porque este fue su profesor en la universidad y a Vidal por su trabajo como reportero.

Al respecto, Enrique Vidal sostuvo: “He declarado ante la fiscalía que [lo dicho por Ríos] es falso. No tiene ninguna prueba para sostener lo que dice. […] Se debe estar confundiendo o hablando ello para buscar beneficios. Yo no hago ningún tipo de lobby […] Walter Ríos es un delincuente”.

El periodista negó que conociera a Daniel Peirano, pero sí a Iván Noguera. “Lo conozco porque íbamos a jugar fútbol y he ido una sola vez a su concierto”, señaló.

En tanto, Maritza Sánchez, abogada de Walter Ríos, sostuvo a través de un correo: “Las declaraciones de mi patrocinado a las que usted tiene acceso no tienen la finalidad de variar su situación jurídica de prisión preventiva por otra de menor gravedad, puesto que para pretender esta situación son otros los mecanismos legales que se requieren”.

—Las investigaciones a Peirano—

El actual fiscal supremo provisional a cargo del equipo especial que investiga el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, Jesús Fernández, archivó el pasado 24 de mayo una denuncia contra Daniel Peirano por presunto tráfico de influencias. El fiscal Fernández le confirmó a este Diario el archivamiento, pero agregó que “Peirano tiene otras investigaciones”.

Asimismo, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) investiga al suspendido juez por una denuncia que interpuso el empresario Miguel Oyola, quien sostiene que le entregó una camioneta a cambio de una medida cautelar para favorecer a su firma en la importación de vehículos. Peirano niega estas acusaciones.