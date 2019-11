Unidad de Investigación

Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, le asegura a su esposa Maritza Sánchez Liza que la ascenderá a “jefa nacional” cuando “termine el régimen”. Manuel Soto Gamboa, secretario general del Ministerio de Justicia, sería el empleado al que buscarían reemplazar.

Jueves 12 de abril del 2018 - 5:39 p.m.

Walter Ríos: Dime, gordita. Maritza Sánchez: Benigno, ya me acordé. WR: ¿Quién es? MS: Oye, cómo es la vara, Dios mío. WR: Es una doña nadie. MS: Una doña, una gorda atorrante que llegó un día que estaba más perdida que perro en procesión, que pulga en procesión. Toda así una tía pidiéndome que le mande modelos… WR: Pero, gordita, dime una cosa… MS: Que estaba en nada, ya me acordé. WR: Dime. MS: Por eso es que ella me dice “nos conocemos”. WR: Escúchame, escúchame, en el lugar del secretario general, Manuel Soto, ¿tú pondrías a alguien mejor que tú por debajo de ti? MS: Claro que tendría que ser por debajo de mí, ¿no? WR: No, jerárquicamente va a estar por debajo de ti, ¿pero pondrías a alguien mejor que tú? MS: No, no. WR: Alguien que lo pueda mangonear, ¿sí o no? MS: Sí, oye, una doctora así… WR: Al toque, al toque. MS: Y yo como siempre pues “ya doctora, claro”. “Mándelo a mi WhatsApp, pues”. Le tomé foto a mis modelos y se los mandé. ¡Ella es! WR: Escúchame. Estoy rogándole a mi madre y a mi abuela. Ruégale a la tía Magdalena que este h... termine el régimen, ¿ya? Son tres años y medio. MS: Una doctora… WR: ¿Me estás escuchando o no? MS: Sí, sí, sí. ¿Así tipo la tía azúcar? WR: Ya, ya, ya, ya. MS: Toda maltrecha… WR: Escúchame, estoy rogando que este h... termine el régimen, ¿ya? MS: Ya. WR: Termina el régimen, te vas arriba. Te pongo de jefa nacional. ¿Ya? ¿Está bien? MS: Me he quedado estúpida, te juro. Ya, ya, ya. WR: Ya, chau, chau. MS: Chau