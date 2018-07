Walter Ríos: “No me estoy corriendo, no he salido del país”

El juez Walter Ríos, hasta esta semana presidente de la corte del Callao, señaló que no escapará de la justicia y que se someterá a todas las investigaciones que se le realicen tras la divulgación de audios que lo comprometen a él y a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“No me estoy corriendo, no he salido del país ni viajado a ninguna provincia”, manifestó Ríos, quien agregó que prefirió no hablar antes debido a la reserva del caso.

“Yo me someto a las autoridades como un ciudadano común y corriente [...] Es una investigación reservada, yo no puedo vulnerar la reserva de la investigación. No quiero decir cosas más o menos. Ante las autoridades declararé”, dijo en declaraciones a la prensa luego de insistir en que respaldará las investigaciones pertinentes.

En ese sentido, Walter Ríos, suspendido por la Oficina Nacional de la Magistratura (OCMA) junto a otros cuatro magistrados de la Corte Superior del Callao, dijo no temer la aparición de nuevos audios que lo puedan comprometer.

Esta semana se conoció por grabaciones reveladas por IDL-Reporteros que Walter Ríos habría cometido diversos actos irregulares al gestionar ante magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) respaldo para que allegados suyos sean nombrados como jueces o fiscales.

Asimismo, nuevas grabaciones mostradas este domingo por IDL-Reporteros y la Unidad de Investigación de El Comercio apuntan a que Ríos accedió a ayudar judicialmente a Salvador Castañeda Córdova, quien fue gerente de Administración de la Municipalidad del Callao. Castañeda fue sentenciado en marzo por el delito de peculado doloso, al haberse apropiado de fondos provenientes de las multas por infracciones de tránsito en el municipio chalaco.