Walter Ríos menciona al juez Hugo Velásquez en nuevos audios

Nuevos audios han revelado que el ahora encarcelado juez superior Walter Ríos alardeó ser muy cercado al juez titular del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta. Como se sabe, este tiene a su cargo la ejecución de la sentencia que ordenó el pago de remuneraciones homologadas a más de 3 mil jueces, entre ellos el suspendido César Hinostroza.



Las grabaciones difundidas por el programa "Panorama" dan cuenta de cómo el ex juez superior del Callao pide a su secretaria, identificada como Pierina, que hable con Hugo Velásquez para que le explique cómo proceder para que se concrete una liquidación que, por error, beneficiaba a Ríos con un pago de 76 mil soles.

"Me dice que él (un perito) ha sacado también la liquidación y se han equivocado y le han sacado a usted las gratificaciones también con gastos operativos. Es decir, hay 76 mil soles a favor de usted. Me dice que no hagamos nada", se le oye decir a la secretaria de Walter Ríos en uno de los audios.

"Ah ya, ya, ya. Ni hablar. Llámalo entonces al juez (Hugo Velásquez) y dile lo que te ha dicho el perito, ¿ya? [...] Esos 76 mil soles serán para tirar unos 'azulitos' (whisky)", le responde el ahora preso ex juez del Callao.

Hugo Velásquez es investigado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) luego de que la semana pasada se difundiera otro audio de una conversación que sostuvo con César Hinostroza. La conversación versaba sobre el pago de reintegros por concepto de homologación que se elevaban a montos millonarios. En total, se destinaban unos 18 millones de soles a favor de 13 jueces supremos, entre ellos César Hinostroza y el actual presidente del Poder Judicial, Víctor Prado.

La decisión corresponde a un proceso iniciado en el 2009 por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú contra el Poder Judiciaĺ. Velásquez dijo la semana pasada a este Diario que tomó el caso en el 2013 para ejecutar lo resuelto por otra sala anteriormente.



El pago beneficia a unos tres mil jueces ante la denuncia la denuncia de la citada asociación para reclamar la ampliación de una ley para homologar remuneraciones de los magistrados asociados.

Tras la difusión de esta información, Víctor Prado anunció que este pago nunca se concretó y que no tuvo conocimiento de la sentencia de Hugo Velásquez Zavaleta. Asimismo, dispuso que se investigue al magistrado por haber dictado esta sentencia que había sido apelada por la procuaduría del Poder Judicial.

—"No soy su amigo"—

En conversación con El Comercio este lunes, el juez Velásquez dijo no ser amigo de Ríos. Sostuvo que sí lo conoce por el cargo desempeñado y porque debía de enviar información sobre los jueces del Callao sobre el proceso. "No soy su amigo", aseveró.

“Estamos liquidando devengados remunerativos de todos los jueces del Perú, incluye al señor Walter Ríos. Se hizo una primera liquidación y al existir errores, se mandó a revisar nuevamente”, manifestó sobre el caso en general.

Explicó que su despacho aún no revisa el expediente de la Corte del Callao. Precisó también que no hay monto aprobado y que son las partes las que deben cuestionar si consideran que hay error.

“[Ríos] no figura en ninguna lista aprobada. Se le tendría que aprobar como a todos los demás magistrados del Perú, si es que corresponde. La liquidación lo hacen los peritos y no yo [...] Esa liquidación va a ser revisada por los nuevos peritos, ellos hace 4 meses vienen revisando nuevamente todas las pericias. Ellos se basan en la información que les brindó la Gerencia General [del Poder Judicial] y las partes", acotó e insistió en que solo está a cargo de la ejecución, mas no emitió la sentencia.

Consultado por si conversó con la secretaria de Ríos, respondió: “No me acuerdo, pero es imposible que yo haya dicho eso”. Apuntó que la trabajadora dialogó con un perito y que él no conoce la pericia de Ríos ni cuánto le corresponde.

A continuación, la transcripción de los audios de Walter Ríos difundidos por "Panorama".

Audio 1:

Pierina (secretaria de Walter Ríos): Aló doctor.

Walter Ríos (WR): Ya, mira, mira, mira... Vas a hacer un favor, ¿ya?

P: Ya...

WR: Te voy a mandar el teléfono de, ¿cómo se llama? Hugo Velásquez, ¿no? Ya. El juez. Es mi pata, mi amigo, mi brother, así como tu tío. Mi pata, pata, pata. Entonces, tú llámalo de parte mía, te identificas, dices que eres mi secretaria, qué se yo. Primero: muchas gracias por la notificación. Segundo: pregunta el doctor qué puede hacer de ahora en adelante, qué paso sigue, qué paso hace. Vas anotando, anotando lo que te dice. Llámalo ahorita antes que entre a audiencia.

P: Ya...

WR: Es mi gran amigo.

P: Ya, doctor, ya...

Audio 2:

WR: Ya, Pierina. El juez te dijo que si estoy de acuerdo en quince días, ¿qué pasa? Lo borré por error.

P: Ah ya. En quince días aproximadamente se estaría aprobando la liquidación y estarían ordenando el pago. Si usted no estaría de acuerdo, debería mandar nuevamente al perito para, otra vez, hacer la liquidación.

WR: Ya. Hazme un favor. Búscalo a Eduardo Vásquez, el perito, el señor, el mayorcito, gordito.

P: Ya, ya doctor. Le doy una copia.

WR: Dale una copia y dile qué puedo hacer, si puedo impugnar la liquidación, si me puede hacer otra liquidación, ¿ya? Por favor, ¿ya?

Audio 3:

P: Aló doctor. Me dice (el perito) que él ha sacado también la liquidación y se han equivocado y le han sacado a usted las gratificaciones también con los gastos operativos. Es decir, hay 76 mil soles a favor de usted. Me dice que no hagamos nada, que simplemente se aprueben nada más porque lo han sacado mal y a favor de usted hay 76 mil soles más.

WR: Ah ya, ya, ya. Ni hablar. Llámalo entonces al juez (Hugo Velásquez) y dile lo que te ha dicho el perito, ¿ya? Por favor.

P: Ya doctor, no se preocupe.

WR: Chévere. Ya pe'. Esos 76 mil soles serán para tirar unos 'azulitos'.

P: Mínimo

WR: Jajaja... está bien, no te preocupes. Tú sabes que yo, cuando invito, invito bien, ¿ya?

P: Sí, doctor. No se preocupe.