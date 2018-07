El suspendido magistrado Walter Ríos coordinó con el juez superior Daniel Peirano, quien hoy lo reemplaza en la presidencia de la Corte del Callao, conseguir votos para que este último se convierta en su sucesor y así mantener la hegemonía en dicho distrito judicial.

Un audio difundido por el portal IDL-Reporteros y el programa "Cuarto Poder" reveló la conversación entre Walter Ríos y el magistrado, que ocurrió el pasado 5 de abril. En esta, se escucha al hoy detenido juez sacar cuentas respecto a cuántos jueces o votos tendrían en diciembre para mantener la presidencia de la Corte.

Ríos mencionaría al actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, dando a entender que esta entidad nombrará a jueces en el Callao que estarían de su lado.

El ex presidente de la Corte del Callao asegura que ya lo ha conversado con "Orlando" y le dice a su interlocutor, Peirano, que él debe ser el nuevo presidente de la corte del Callao por antigüedad.

Walter Ríos: Antes lo que éramos 10 y ellos 9, se ha invertido la figura. Ellos son 10, nosotros 9. Entonces, según Madeleine, ya la perdimos. Pero ahorita, tu labor hermano, va a ser estratégica porque tú eres hermano de ella.

Daniel Peirano: Ya.

WR: Yo he cumplido con uno, y estoy compadre -ya te conté- en unas reuniones de alto nivel para lograr que esos tres sean nuestros del CNM. Pero tú sabes que esto es un tema político de mediano aliento.

DP: Y otra cosa, se va a demorar.

WR: Va a demorar. Pero a mí me han ofrecido que para noviembre. Yo he hablado con el mismo Orlando y con su asesor principal.

DP: Aunque sea uno por delante.

WR: Por eso. Mira hermano, ahorita, yo ya… pero recuperar a Irma va a ser labor tuya hermano. Yo le voy a dar todo. Todo, todo en su sala, todo lo que me pida. La vamos a engreír. Pero…

DP: Escúchame…

WR: Vamos a recuperarla… Déjame terminar. Si ella se mantiene en sus cuatro, porque yo creo que ya está un poquito mal, no está razonando tan bien, no sé si te habrás dado cuenta. Está un poco especial. Entonces tenemos 10 - 9. Imagínate que yo consiga 2, de los 3. Porque también conseguir los tres… ni Hinostroza lo ha conseguido. Entonces seríamos 11 a 10. Y ellos conseguirían 1. 11 a 11. Y tú tienes que ir de presidente, por antigüedad.

En otro momento de la conversación, Walter Ríos le dice a Peirano que deben trabajar "estratégicamente" y el juez superior le responde que ya han dado "el primer paso". El detenido juez le dice además que él hará "su trabajo" con el CNM.

DP: Lo que pasa es que también, ¿sabes qué cosa, hermano? Debemos tener más comunicación. Estar más...

WR: Sí, sí, yo sé. Ha habido muchos errores. Yo lo sé.

DP: Claro, tu almuerzo... La verdad, la verdad... mira, ¿quieres que te diga? Y anoche ella lo dijo y yo también. Me dijo: ¿tenemos candidato? No, le dije. Todavía no sé, no hay nada.

WR: Un error ha sido (...)

[...]

DP: [...] Pero no te preocupes, que la vamos a recuperar. Hay que...

WR: Tú recupérala y yo hago mi trabajo con el CNM. Yo le voy a dar todo.

Según el programa de TV "Cuarto Poder", en el 2012, el CNM no ratificó a Peirano como juez superior debido a que declaró fundado un hábeas corpus a favor de Roger Poémape Chávez, investigado por tráfico de drogas. Peirano presentó una reconsideración y continuó en el cargo.

En el 2015, el CNM volvió a no ratificarlo debido a una acusación por un supuesto soborno solicitado a un traficante de terrenos en el Callao. Sin embargo, al año siguiente, el CNM, lo devolvió a la judicatura y hoy reemplaza a Ríos en la corte superior del Callao.