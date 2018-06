El portavoz del Frente Amplio, Wilbert Rozas, afirmó hoy que el congresista Jorge Castro “ya no existe” para su bancada. Agregó que el distanciamiento del referido parlamentario no afectará al grupo de izquierda.

"Castro ha decidido irse del Frente Amplio y le tomamos la palabra. Ya decidió irse; por lo tanto, en el momento que quiera, se irá", manifestó.

En diálogo con la agencia Andina, Rozas dijo que a Castro no lo ven en las reuniones de la bancada desde octubre del año pasado y, en consecuencia, les da igual que esté o no esté, pues no cuentan con él.

"Mal hacemos en hablar de una persona que ya no existe para nosotros dentro de la bancada, el alejamiento es de parte de él, no de parte de nosotros", indicó.

"No estamos preocupados de él, él sabrá qué hace con su cargo", agregó.

Wilbert Rozas sostuvo que el alejamiento de Castro obedece a las coincidencias que ha tenido con el fujimorismo, grupo político con el cual Frente Amplio mantiene abiertas discrepancias.

"Lo que rebasó nuestra tolerancia fue cuando él defendió a Rosa Bartra (Fuerza Popular) frente a la denuncia que presentamos ante la Comisión de Ética", comentó.