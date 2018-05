Wilbert Rozas pide que le levanten inmunidad parlamentaria

El congresista del Frente Amplio Wilbert Rozas solicitó a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que le retiren el privilegio con el que cuenta como parlamentario para que pueda afrontar el proceso judicial que se le sigue.

A través de un documento enviado al congresista Elías Rodríguez, presidente de dicha comisión, Rozas pide que se le levante la inmunidad parlamentaria.

"No seré yo quien use un privilegio para entorpecer la justicia. Por lo tanto, no necesito de inmunidad alguna para defender mi honor y mi dignidad", se lee en el documento firmado por Wilbert Rozas.

El congresista aseguró que se considera inocente en los procesos judiciales que se le siguen. "Tengo en mi conciencia que no he cometido delito alguno cuando ejercí mis funciones de alcalde de Anta. Es más, ni siquiera tengo hasta hoy la opinión fiscal sobre ellos", añadió.

Su compañero de bancada, Marco Arana, consideró que el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria es parte de un "brutal ataque" contra los miembros del Frente Amplio tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Se ha iniciado un brutal ataque a congresistas de nuestra bancada. Sobre esta denuncia, el congresista Wilbert Rozas ha manifestado que no tiene ningún inconveniente de levantamiento de inmunidad parlamentaria", señaló Arana en declaraciones a Perú21.