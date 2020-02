Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, calificó como una “versión novelada” el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que revela el presunto conocimiento y beneficio económico que obtuvo la expareja presidencial a cambio del otorgamiento de licitaciones relacionadas al ‘club la construcción’.

“Nosotros pensamos que se trata de una versión novelada porque francamente es ridículo suponer que un amigo del presidente le dice: ‘presidente, lo voy a coimear’ y él dice ‘mire, para recibir la coima tengo que recibir permiso de Nadine Heredia’ y al día siguiente llama al corrupto que pretende darle una coima y le dice: ‘sabe qué, Nadine Heredia sí aceptó’. Francamente, eso es ridículo”, afirmó este lunes a la prensa.

El último domingo, El Comercio dio a conocer que -según varios testigos- las obras tuvieron como intermediarios para la recepción de los sobornos a dos personas de la entera confianza de Humala Tasso: José Paredes, su amigo y compañero de promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, y el hermano de este, Carlos Paredes, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según el pedido de formalización de una investigación preparatoria contra Humala y Heredia por este caso, “la comisión estimada de acuerdo a las obras licitadas, vinculada a la labor de intermediación que realizó José Paredes con Carlos García Alcázar y Ollanta Humala, osciló entre los 16 y 18 millones de dólares”, aunque una comisión de ese dinero se habría quedado en manos de algunos operadores del ‘club’.

“Además, se supone que Nadine Heredia acepta esa situación bajo la condición de que ella supervise el nivel de adjudicaciones de obra y la pregunta es: ¿de qué manera ella habría hecho ese tipo de actividades?”, cuestionó el abogado.

Indicó también que “quien conoce un poco de administración pública” y del proceso de contratación, “sabe que eso es absolutamente imposible”.

Sin embargo, Pedraza destacó que al tratarse de una acusación “bastante grave” contra el expresidente Ollanta Humala, están prestos a asumir cualquier tipo de investigación.

“Yo no dejo de ponderar que estamos frente a una acusación bastante grave nada menos que al expresidente de la República y, por lo tanto, hemos dicho que iremos a la investigación, tal cual corresponde en cualquier escenario”, dijo.

Finalmente, reiteró la importancia de corroborar las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces y destacó que, si los testimonios no son de carácter reservado, tampoco deben ser secretos para los implicados.

“La ley señala que aquello que el colaborador dice, tiene que ser objeto de corroboración y además, tiene carácter de reservada. Si no es más reservada, que no sea secreta para nadie, tampoco para nosotros y lo que corresponde es que conozcamos la versiones, que podamos descargar esa información, que podamos hacer defensa. Yo me siento indefenso frente a aquello que la prensa publica”, manifestó.