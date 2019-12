Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, aseguró este martes que las reuniones en las que participó su defendida con representantes de la constructora brasileña Odebrecht fueron sobre “temas globales”, que no justifican el pedido de impedimento de salida del país en su contra de parte del Ministerio Público por el Caso Gasoducto del Sur.

“Reitero, lo que hay son reuniones globales donde [Jorge] Barata dice: ‘Una vez estuvo Nadine [Heredia], otras veces no. Unas veces estuvo un momento, luego salió'. Esa es la realidad. Nosotros decimos que, en efecto, esa información debe generar esbozo de investigación y, seguramente, así va a ser, pero que eso justifique un impedimento de salida del país, a mí me parece que están nuevamente -como en el caso de la prisión preventiva en lavado de activos- inventando una circunstancia bastante particular para una medida de reclusión de derechos que no corresponde”, afirmó en RPP.

Pedraza resaltó que, según las declaraciones de Jorge Barata, este mantuvo reuniones “cada vez que tenía problemas” en los proyectos que se ejecutaban en el país, pero no tuvo conocimiento de si estos fueron resueltos.

“[Jorge Barata] dice algo importante: ‘Yo no tengo conocimiento si esos problemas se resolvieron, nunca promoví la dación de una norma’. Sí dice Barata que llevaba los problemas a Palacio, pero no tiene certeza de si esos se resolvieron o no, pero jamás dice que direccionaron, que Nadine o el presidente Humala habrían direccionado el proyecto”, precisó.

Como se recuerda, el último lunes, la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, sustentó ante el juez Jorge Chávez Tamariz su pedido de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por un plazo de 18 meses en el marco de la investigación por la licitación del gasoducto.

Mori señaló que a Nadine Heredia se le atribuyen actos de ejecución durante el gobierno de Ollanta Humala, así como la designación y nombramiento del entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

“Se le atribuye actos de ejecución durante el gobierno de Ollanta Humala a efectos de favorecer a la empresa Odebrecht. Asimismo, se le atribuye su injerencia en el proceso de licitación a través de la designación y nombramiento de ministros, me refiero al señor Eleodoro Mayorga”, refirió en la audiencia.

Al respecto, Pedraza consideró como “una fábula” el nombramiento de Mayorga de parte de la ex primera dama.

“Creo que hay una fábula alrededor de ese tema, que Nadine nombró a Mayorga. Mayorga ha dicho y todos los demás también, que conocieron a Nadine el día de su juramentación”, manifestó.