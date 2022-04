El abogado William Paco Castillo anunció este lunes que renunció a la defensa legal del ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, debido a que no quiso seguir sus recomendaciones sobre cómo abordar el proceso en su contra.

En declaraciones a RPP, afirmó que sugirió a Pacheco, sobre quien pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva por el caso Provías, que salga de la clandestinidad y comunique al Ministerio Público toda la información que tiene, pero que él se reusó por “una lealtad mal entendida”.

“Yo sigo convencido que Pacheco es absolutamente no imputable, pero luego de hablar con él varias veces, él tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo de la incriminación, entonces como abogado yo le había dicho que colabore con la justicia, y que salga de donde se encuentra y diga lo que sabe, esa es mi estrategia, pero cómo ayudar a alguien que no se quiere ayudar”, refirió.

“Inicialmente compartí la idea de que debía permanecer en donde estaba, pero luego de la prisión preventiva, ya es hora de que haga realidad lo que dijo de que colaborará con la justicia”, agregó.

Al ser consultado sobre cuáles serían los hechos y los personajes que estarían involucrados si Pacheco diera la información que tiene al Ministerio Público, Castillo señaló que no puede revelar detalles por secreto profesional.

“Están vinculados [la información que tiene Pacheco] a una serie de funcionarios y va a tener consecuencias, va a tener que decirlo, he ejercido la defensa como tal estoy convencido de que él no tiene nada que ver con este caso, pero si él no quiere dejarse ayudar, no puedo hacer nada”, explicó.

Prisión preventiva

El pasado 12 de abril, el juez Manuel Chuyo aceptó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y otros investigados, en el marco del Caso Puente Tarata III.

El Ministerio Público, a cargo de la fiscal Karla Zecenarro Monge, investiga a todos ellos por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal.