Congresistas de cuatro de las ocho bancadas que firmaron la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Willy Huerta, consideran que debería renunciar al sector.

La iniciativa de interpelación busca que el ministro responda sobre los últimos cambios realizados en altos cargos de la Policía Nacional y la relación de estos con el trabajo del coronel Harvey Colchado. El oficial, líder del equipo especial de la PNP, fue denunciado por la defensa del presidente Pedro Castillo ante la Inspectoría de la Policía.

Frente a esta situación, congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular señalan que el ministro Huerta tendría que dejar el Gabinete. Mientras que en Integridad y Desarrollo consideran que cambios constantes en el Ministerio del Interior (Mininter) también pueden afectar políticas respecto a la seguridad ciudadana.

¿Renuncia o censura?

La congresista Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, dijo a El Comercio que esperarán escuchar las explicaciones que el ministro tenga que dar ante el pleno del Congreso antes de tomar una decisión. Sin embargo, consideró que la “renuncia sería lo óptimo”.

“Una renuncia sería lo óptimo , pero no vemos esa conducta en los ministros del gabinete. Lo que se ve es siempre una conducta de aferrarse al cargo, mantenerse a costa de lo que sea. Luego, si no pudiese más, conseguir algún beneficio de ser nombrado en algún organismo”, cuestionó Juárez.

Por ello, considera que es complicado que ocurra una renuncia antes de la interpelación. “No veo ninguna intención de tomar por lo menos la decisión política. Van a esperar que actúe el Congreso”, agregó.

En cuanto al apoyo a una posible censura a Huerta tras su intervención en el Congreso, Juárez dijo que “ siempre se evalúa [una posible censura] de acuerdo con la información que da el ministro , cómo contesta las preguntas. Él ya estuvo en la Comisión de Defensa y sus respuestas no fueron satisfactorias”.

En la bancada de Renovación Popular el vocero titular, Jorge Montoya, compartió en su cuenta de Twitter una exhortación para que el ministro del interior renuncie al cargo.

🚨RENUNCIE MININTER🚨



Exhorto al ministro del interior a que renuncie y nos ahorre tiempo para que sea nombrado su reemplazo.



Exhorto al ministro del interior a que renuncie y nos ahorre tiempo para que sea nombrado su reemplazo. Es más que un hecho que su censura será aprobada.





Los siete ministros del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo:

Nombre Gestión 1) Juan Carrasco 29 de julio de 2021 - 6 de octubre del 2021 2) Luis Barranzuela 6 de octubre del 2021 - 2 de noviembre del 2021 3) Avelino Guillén 4 de noviembre del 2021 - 28 de enero del 2022 4) Alfonso Chávarry 1 de febrero del 2022 - 22 de mayo del 2022 5) Dimitri Senmache 22 de mayo del 2022 - 3 de julio del 2022 6) Mariano González 4 de julio del 2022 - 19 de julio del 2022 7) Willy Huerta 19 de julio del 2022 - actualidad

Mientras que en Avanza País, el bloque autor de la interpelación a Huerta, el vocero alterno José Williams indicó que la renuncia del ministro sería lo conveniente. “ Yo creo que podría ser conveniente que el ministro vaya a presentar su renuncia” .

Williams coincidió con Juárez que las respuestas de Huerta en la Comisión de Defensa no fueron suficientes para absolver las dudas respecto a los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional.

“Afirma [el ministro Huerta] que el presidente y él decidieron separar al excomandante general Luis Alberto Vera Llerena porque no había cumplido con metas relacionadas a seguridad. Esto no es creíble porque en tan poco tiempo no se puede solucionar un problema enraizado”, exclamó.

“Parte del problema es el Ejecutivo, ellos dictan y dan políticas y estrategias de seguridad. Él podría haber presentado los asuntos que no logró el excomandante. No trajo un listado de asuntos por solucionar. Nos queda entonces que el retiro [del excomandante] guarda relación con la denuncia que hizo el abogado del presidente”, sentenció Williams.

Para Williams, si el ministro vuelve a evitar dar “razones convincentes” en el pleno del Congreso, esto ameritaría una censura en su contra.

“Es el asunto del desprestigio e intervenir en asuntos propios de la PNP. Eso atenta contra la moral de la PNP. Eso ameritaría una censura. Creo que la bancada podría estar en esa posibilidad, como cualquier otra”, finalizó.

Willy Huerta asistió esta semana a la Comisión de Defensa. (Foto: Mininter)

El congresista José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, cuestionó también la forma en que está siento conducida y utilizada la Policía Nacional. Por ello, indicó que el ministro Huerta es el responsable político.

“Es algo que rebasa el respeto que existe. A todas luces es la secuela del accionar del coronel Colchado en Palacio de Gobierno. No se están respetando los fueros y se impone la forma de pedir la salida de Colchado”, comentó a este Diario.

Frente a eso, afirmó que estaría a favor de la renuncia del ministro del Interior. Aunque “estará difícil que alguien” asuma la cartera. Agregó que su presentación en el pleno “ podría terminar primero en la censura o evitarse ese escenario con su renuncia. No queda tercera opción”.

En duda

En tanto, el congresista Carlos Zeballos, vocero alterno de Integridad y Desarrollo, comentó que si bien se tienen que resguardar las investigaciones en que está involucrado el presidente Castillo y considera necesaria la continuidad del coronel Colchado en el equipo especial, “continuos cambios [en Interior] le hacen mal al tema de inseguridad ciudadana”.

“El tema está en que continuos cambios le hacen mal al tema de inseguridad. Lo que podemos pedir es que dé explicaciones, hay otras cosas que se quieren saber. Tenemos que ser responsables. Si solicitamos la renuncia, sería el sétimo cambio [en el Mininter]. Cómo podríamos llevar un control, eso me preocupa. Continuos cambios generan un problema no solo en el tema del país, sino en la inseguridad”, expuso en diálogo con El Comercio.

Añadió que lo que se debe hacer es “resguardar que se continúe con las investigaciones y el personal continúe. Se vería mal que se tomen acciones que no correspondan a la transparencia. Que se mantenga a Colchado, que termine su trabajo, exigimos transparencia”.