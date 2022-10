El ministro del Interior, Willy Huerta, se pronunció sobre su visita a la casa de la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú), y aseguró no conocerla personalmente.

Durante un evento en el que se firmó un convenio entre Sedapal y los bomberos, el miembro del gabinete ministerial dijo no conocer a la parlamentaria y aclaró que no ha tenido comunicación con ella. Sin embargo, reconoció que sí es amigo de su esposo, Arón Espinoza.

MÁS INFORMACIÓN | Keiko Fujimori: rechazan recurso de lideresa de Fuerza Popular para archivar acusación por organización criminal

“No tengo el gusto ni el honor de conocer personalmente a la señora congresista, ni por teléfono, no tengo ningún tipo de comunicación con ella (…) Ya he manifestado que conozco al señor Arón, es una amistad de mucho antes y solo pasé a saludarlo”, declaró para la prensa.

Declaraciones de Willy Huerta

En la víspera, Calle emitió un comunicado en el que aseveró que el titular del Ministerio del Interior acudió a su casa a reunirse con Espinoza el mismo día que se debatió la moción de censura contra él.

“Esta reunión no fue pactada, aceptada o atendida por mi persona, sino por mi esposo, Arón Espinoza, miembro CEN del partido Podemos Perú. Cabe recordar que continuo en mi condición de invitada del partido, por lo cual me mantengo centrada en mis labores parlamentarias”, se lee en el pronunciamiento.

Rechazan censura a Calle

Este jueves 6 de octubre, el pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura que presentaron legisladores de la bancada Avanza País para remover del cargo de la segunda vicepresidencia del Congreso a Digna Calle.

La votación que se llevó a cabo poco después de la 1 p.m. en la sesión del pleno de este jueves 6 de octubre concluyó con 58 votos a favor, 56 en contra y ninguna abstención.

REVISA AQUÍ | Congresista Amuruz presenta moción para declarar persona no grata a embajador de Cuba