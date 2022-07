El ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, señaló que no solo respaldará al equipo policial anticorrupción conformado por su antecesor en la cartera, Mariano González, sino que lo fortalecerá.

Durante su participación en la conferencia de prensa, junto a los demás ministros de Estado, dijo que es necesario agregar a ese equipo elementos de la división contra la corrupción.

“No solo se va a respaldar, sino que se va fortalecer ese equipo. Ahí les falta. Según mi apreciación, no solo debe estar integrada por estas cuatro personas sino también falta, si se tiene como finalidad la lucha contra la corrupción, también debe estar integrada por la división contra la corrupción. El encargo del presidente es fortalecer y que se siga trabajando en la lucha contra la corrupción”, dijo.

Sus declaraciones se dan luego de que el exministro del Interior, Mariano González, asociara su salida del puesto con la reestructuración interna que hizo en la PNP, para nombrar un equipo bajo la jefatura de Harvey Colchado y que ayude directamente al equipo especial presidido por la fiscal Marita Barreto, el cual se encarga investigar casos de corrupción.

“[¿Quién lo cuestionó?] El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué, emitió un tuit”, indicó al ser consultado sobre su salida.

Declaraciones del ministro del Interior

Por su parte, ministros como el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, y el ministro de Cultura, Alejandro Salas, criticaron la actitud de González, quien, luego de haber sido separado del cargo, aseguró que el presidente no tiene una actitud de lucha contra la corrupción.

“Con relación al exministro, en cuanto él ingresó se comprometió a presentar un plan para combatir la inseguridad ciudadana para hacer realidad el decreto de emergencia en Lima y Callao, que faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía para combatir el delito. Sin embargo, eso no ha sido posible. Es más, casi no se le ubicó. Asistió a dos Consejos de Ministros, a uno de ellos solo un momento, luego se fue sin dar explicación alguna”, expresó Torres Vásquez.