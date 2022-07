El tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera (Somos Perú), dijo que no renunciará a la Mesa Directiva, luego de diferencias instituciones hayan condenado las declaraciones que tuvo sobre la denuncia que hizo una trabajadora del Parlamento en contra del legislador Freddy Díaz, quien fue expulsado recientemente de APP, por violación sexual.

“Eso no tiene nada que ver con mis expresiones, yo ya estoy pidiendo las disculpas del caso, no corresponde darle más relleno a estas declaraciones que han sido dadas [por los medios de comunicación] fuera de contexto, estoy dando la cara y me solidarizo con la víctimas”, manifestó en comunicación con El Comercio.

En una entrevista en TV Perú, Elera refirió que hubo un ambiente “propicio” para la víctima sufra el delito de violación, porque indicó que era la única mujer que trabajaba en el despacho de Díaz.

“Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, manifestó.

“Es una cosa muy particular y el hecho de que (el congresista Freddy Díaz) haya estado tomando alcohol ha hecho que sus conductas cambien de un momento a otro. Eso realmente hace que nos hagamos responsables todos los congresistas de lo que está pasando”, añadió.

Elera también dijo que él no apaña a ningún acusado por violación.

“Lo que yo pretendía era informar, que en ese despacho, la única mujer era la señorita, pero eso no quiere decir que sea un ambiente para que la puedan violar, no es que yo avale que como haya licor y es la única mujer, capaz me exprese mal, pido las disculpas del caso”, expresó.

El parlamentario de Somos Perú, además, refirió que a Díaz le debe “caer todo el peso de la ley”.

“Si he ofendido a alguien ofrezco las disculpas del caso, no soy una persona que quiera apañar a un violador. Soy un hombre de familia, tengo 45 años de matrimonia, una hermana, una hija, y cuatro nietas, mis respeto a las mujeres”, subrayó.

La congresista Norma Yarrow, de Avanza País, consideró que Elera debe dar “un paso al costado” de la Mesa Directiva del Parlamento, que es dirigida por Lady Camones (APP).

“Señor Elera, me avergüenzo de verlo en la Mesa Directiva. O sea, la señorita tiene la culpa que la viole un congresista depravado, por trabajar, según usted, en un espacio en que solo hay hombres. Sus palabras ofenden a todas las mujeres Peruanas, debería dar un paso al costado”, tuiteó.

A través de un comunicado, el Congreso lamentó la expresiones del tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, al recordar que la institución “rechaza todo tipo de violencia contra la mujer que atente su dignidad”.

“Seremos firmes en nuestro compromiso de trabajar e impulsar iniciativas legislativas en defensa de los derechos y protección de la mujer”, agrega el documento.

Otras instituciones rechazan

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se pronunció en rechazo a las declaraciones de Elera.

“Ser la única mujer en el grupo o haber bebido alcohol, no justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres. Menos aún la violencia sexual”, remarcó.

La Defensoría del Pueblo, en otro comunicado, consideró “graves” las declaraciones del parlamentario de Somos Perú “que buscan justificar acto de violación sexual en denuncia contra congresista Freddy Díaz, basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres”.

“Instamos a los representantes del Poder Legislativo a erradicar toda forma de justificación y tolerancia a la violencia de género, y a desterrar la revictimización hacia las personas afectadas, ya que fomentan una cultura de la impunidad”, subrayó.