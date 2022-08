A solo una semana de haber sido electo como tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso en la fórmula que encabezó Lady Camones, hoy presidenta del Parlamento, el legislador de Somos Perú Wilmar Elera renunció al cargo horas después de conocerse una sentencia judicial por corrupción en su contra.

El Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Piura informó el martes sobre su decisión de condenar a Elera a 6 años de cárcel por la comisión del delito de colusión agravada.

La carta de renuncia de Wilmar Elera a la Mesa Directiva del Congreso.

Se trata del adelanto del fallo del juez Ronald Soto Cortez, quien el 11 de agosto dará la lectura integral de su resolución y argumentos. Los hechos se remontan al 2012, cuando el parlamentario, ingeniero de profesión, participó como supervisor de una obra para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito de Pacaipampa, en Ayabaca, Piura.

Según el juzgado, la obra valorizada en S/3′612.717,68 tuvo distintas incidencias que llevaron a su paralización, intervención económica y un arbitraje en el que se determinó una indemnización de más de un S/1 millón a favor del contratista.

No obstante, en su carta de renuncia, el parlamentario dijo que no está de acuerdo ni acepta la decisión. “Estaré impugnando en su oportunidad, seguro y con la convicción que una segunda instancia con mayor merituación de los hechos y mejor valoración de la prueba aportada me absolverá de toda responsabilidad”, apuntó.

El abogado penalista Andy Carrión explicó a El Comercio que hay que esperar a lo que se consigne expresamente en la resolución respecto de la ejecución de la pena. “Las sentencias con penas efectivas deben cumplirse de manera inmediata, aún sean emitidas en primera instancia. Esto, salvo el mismo juez señale lo contrario y decida suspender sus efectos hasta que [la decisión] sea revisada en una segunda instancia”, manifestó.

Reglamento del Congreso de la República.

Agregó que la sentencia aún no es firme por ser de primera instancia. Esto, en referencia al artículo 25 del Reglamento del Congreso, que señala que un legislador será reemplazado por su accesitario, entre otras causales, cuando “haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso”.

En la carta de renuncia dirigida a Camones, Elera afirmó: “Tenga en cuenta, señora presidenta, que no estamos en el supuesto del artículo 25 ‘ab initio’ [desde el principio] del Reglamento del Congreso, de una condena con sentencia firme, ya que incluso en la eventualidad acudiré a la Corte Suprema de Justicia de la República y al Tribunal Constitucional en defensa de mis derechos fundamentales”.

Cambios

La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, indicó que habrá un proceso para elegir al nuevo miembro de la Mesa Directiva. Hasta la noche del martes aún se desconocía cuándo se desarrollará la elección. “No tenemos claro cuándo va a ser [el pleno]. La Mesa Directiva se va a reunir para ver cuándo se convoca”, comentó la legisladora fujimorista a El Comercio.

Moyano también declaró a la prensa que el cargo no necesariamente le correspondería a Somos Perú, que conformó un bloque con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y un sector de Avanza País para impulsar la candidatura de Camones.

Según la legisladora, en este momento Somos Perú “es una bancada más” y, como otras, tiene derecho a presentar a un aspirante para el puesto vacante en la Mesa Directiva. “Todos pueden presentar un candidato para cubrir la tercera vicepresidencia”, refirió.

Asimismo, comentó que las demás integrantes de la Mesa Directiva conversaron con Elera antes de que este oficialice su renuncia.

Comunicado de Somos Perú.

En un comunicado, Somos Perú informó la noche del martes que presentará un reemplazo para Elera. “Esperamos consolidar la correlación de las fuerzas democráticas que lograron alcanzar los votos requeridos paran ganar las elecciones de la Mesa Directiva 2022-2023 como lo indican los antecedentes y la hermenéutica parlamentaria”, señaló la agrupación.

Según se pudo conocer, Kira Alcarraz es una opción, pero antes tendría que renunciar a la vocería de la bancada. En ese caso, sería una mesa conformada solo por mujeres.

El escenario podría cambiar de acuerdo a las pretensiones de otros bloques parlamentarios, desde donde tampoco ven mal una mesa solo de mujeres, pero sin la presencia de Somos Perú.

“Renovación Popular no va a presentar candidato”, aseguró al respecto el vocero de esa bancada, Jorge Montoya. Diego Bazán, legislador de Avanza País, no descartó la participación de su grupo parlamentario.

El antecedente más cercano se remonta al 2016, cuando Luciana León asumió la tercera vicepresidencia tras la renuncia de su colega aprista Elías Rodríguez, a quien se señaló por plagios en proyectos de ley de su autoría. Hubo elecciones en las que ella fue la única candidata.