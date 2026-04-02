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Resumen

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A menos de dos semanas de las elecciones, Wolfgang Grozo inició su participación presentando sus propuestas en materia educativa y cuestionando a los partidos que —según dijo— son “chatos de integridad” y han convertido la educación en un negocio.

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