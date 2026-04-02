A menos de dos semanas de las elecciones, Wolfgang Grozo inició su participación presentando sus propuestas en materia educativa y cuestionando a los partidos que —según dijo— son “chatos de integridad” y han convertido la educación en un negocio.

“Prometen plata como cancha, pero solo dejan inseguridad y pobreza”, afirmó.

Educación, innovación y tecnología

Wolfgang Grozo lamentó la falta de oportunidades para los jóvenes y anunció que duplicará el programa Beca 18, además de crear un esquema de “becas por impuestos”, mediante el cual las empresas se comprometan a financiar la formación de estudiantes.

Asimismo, indicó que impulsará un programa de becas dirigido a docentes. “En nuestro gobierno, la educación y la seguridad serán nuestra prioridad para generar riqueza”, sostuvo.

También dijo que los profesores “deben ser los mejores pagados porque son los responsables de la formación de las generaciones en nuestro país”.

Además, dijo que promoverá las acciones de cooperación internacional para fortalecer las becas a los docentes. También indicó que es importante actualizar la currícula de educación básica y superior teniendo en cuenta la innovación acelerada que se vive en estos tiempos.

En materia de conectividad educativa, el candidato cuestionó la falta de acceso a Internet en los colegios y el ineficiente uso del presupuesto público.

“Los colegios no tienen Internet. ¿Sabían ustedes que retornan al Ministerio de Educación (Minedu) 4 mil millones de soles al año cuando con 500 millones se puede habilitar a todos los centros educativos. Y eso lo haremos también en mi gobierno de Integridad Democrática", comentó.

Por otro lado, indicó que el “data center” está a punto de colapsar y que es responsabilidad del Minedu.

En cuanto al enfoque educativo de su propuesta, el candidato destacó la necesidad de adaptar la formación a las demandas del mercado y al entorno digital. En materia específica, aseveró que “promoverán la educación productiva y financiera en un gobierno digital, en el entendido que esa es la verdadera razón del futuro de los jóvenes y también el futuro de aquellos que van a ser parte de un elemento productivo para la nación”.

Finalmente, se presentó como un catedrático de la facultad de administración y se mostró a favor de la inteligencia artificial. “Es importante la tecnología e innovación. Si para ello tenemos que llamar a Elon Musk o a Zuckerberg para que nos ayuden, lo haré, porque soy un hombre de decisiones y de acciones”, sostuvo.

Pregunta ciudadana: Ley forestal

Ante una pregunta ciudadana vinculada a la Ley Forestal y la protección del medio ambiente, el candidato abordó la situación de la Amazonía y la necesidad de garantizar su preservación frente a diversas amenazas.

Afirmó que se debe proteger la Amazonía, respetar la tierra y fortalecer el desarrollo de un territorio que —según dijo— “ha sido vejado por la tala ilegal, por acciones de narcotraficantes, por gente de mal vivir (...) y por un pueblo indígena que ha sido por años dejado de lado”, aseguró.

Asimismo, hizo un llamado a la clase política a asumir una postura más responsable frente a esta problemática. “Nosotros, como políticos, tenemos que ser muy claros, que no solamente es por un bolsón de votos, sino que tenemos que pensar precisamente en aquellas personas y pobladores que lo único que quieren es tener sostenibilidad, cuidado y protección del medio ambiente”, afirmó.

Empleo, desarrollo y emprendimiento

En el bloque sobre trabajo, el candidato enfocó su intervención en la promoción del emprendimiento y la necesidad de generar condiciones más favorables para el desarrollo productivo, con énfasis en jóvenes, mujeres y pequeños empresarios.

“El Estado te castiga y pone trabas. Nuestro gobierno se basará en el capitalismo humano, aquel que pone en el centro a las personas, hombres y mujeres emprendedoras. Para ustedes crearemos el RUC 30 Emprendedor, con beneficios e incentivos porque ustedes son el gran motor de la economía”, aseguró.

Asimismo, vinculó el crecimiento económico con la seguridad ciudadana y lanzó duras críticas contra la clase política. “No hay negocio si vives con miedo a la extorsión, el verdadero crimen no está en las calles, sino en los escritorios del poder. Pacto mafioso y caviares corruptos. Y en mi gobierno, los vamos a meter presos”, afirmó.

Por otro lado, Grozo sostuvo que la verdadera fortaleza del Perú no radica en sus sectores productivos tradicionales, sino en el impulso de los ciudadanos. “La verdadera fortaleza del Perú no es la pesca, la agricultura, la minería, sino son los emprendedores”, afirmó.

El candidato por Integridad Democrática señaló que se deben fomentar sectores que generan desarrollo. “Vamos a fomentar la industrialización en el país y también potenciar el turismo generador de grandes riquezas. Cada turista deja mil dólares en promedio”, agregó.

Sin embargo, también aprovechó su intervención para arremeter contra Carlos Álvarez, marcando distancia de su estilo político. “Gobernar no es una comedia, zapatero a sus zapatos. No se puede derrotar a las mafias de la corrupción y la inseguridad contando charlas y haciendo imitaciones”, sostuvo.

Mensaje final

En el tramo final de su participación, Wolfgang Grozo lanzó duras críticas contra sus contrincantes y diversos sectores políticos, marcando distancia de lo que calificó como “más de lo mismo”.

“Hemos escuchado más de lo mismo. Desde ese pacto mafioso del Congreso, ‘los Luna, los Acuña’, la extrema izquierda, Roberto Sánchez, López-Chau y también esos caviares corruptos representados por un Nieto, que es el abuelo de las consultorías y el Boluarte de las repartijas. Si queremos vencer al crimen y la pobreza, no votemos, pues, por Carlos Álvarez, cuya preparación es un chiste. Ni por una Keiko ni por un Rafael. No volvamos a caer en el error de votar por los mismos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que ha asumido riesgos personales en su trayectoria y reafirmó su compromiso. “He arriesgado muchas veces mi vida y lo volvería a hacer una y mil veces”, indicó. En esa línea, sostuvo que votar por su partido es la única opción para “arrasar” contra la criminalidad.