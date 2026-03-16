El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo Costa, se pronunció sobre su relación con el empresario Zamir Villaverde y aseguró que uno de los encuentros que sostuvo con él fue “una visita absolutamente circunstancial”.

A través de un mensaje difundido en la red social X, explicó que el primer episodio ocurrió en el 2019, cuando se desempeñaba como subdirector general del Centro de Altos Estudios Nacionales.

Según relató, en esa ocasión su secretaria le informó que en la puerta de su oficina se encontraba Roberto Ramos acompañado de dos personas que querían saludarlo. Grozo señaló que, al ingresar, identificó entre ellas a Villaverde y al empresario peruano-estadounidense José Aliaga. “Yo no los convoqué, fue una visita absolutamente circunstancial”, afirmó.

Grozo también se refirió a una reunión posterior que, según dijo, ocurrió a fines de junio del 2021 en la vivienda de Villaverde. “A fines del mes de junio del año 2021 asistí a la casa del señor Zamir Villaverde en un contexto particular: estaba en un proceso de transición el gobierno entrante”, señaló.

El exoficial indicó que antes de ese encuentro se produjeron comunicaciones. “Previamente a esa fecha hubo conversaciones telefónicas y mensajes por WhatsApp donde se me solicitaba algunas recomendaciones en el sector defensa y en el área de inteligencia donde precisamente soy especialista”, explicó.

Grozo afirmó que durante la conversación se le planteó la posibilidad de asumir la conducción del Ministerio de Defensa, propuesta que aseguró haber rechazado. “Me pidieron si es que yo podía asumir el sector defensa. Yo respondí que no porque era un oficial de carrera y no podía aceptar ningún cargo político”, manifestó.

“Lo único que me motivaba estar ahí era poder colaborar con mi experiencia para que ellos puedan tener una mayor claridad en las acciones del gobierno que iban asumir”, señaló.

“Cabe señalar que meses después fui pasado a retiro por el gobierno del señor Pedro Castillo, y fue él quien firmó mi resolución suprema”, concluyó.

Villaverde afirma conocer a Grozo desde el 2018

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, el empresario Zamir Villaverde aseguró conocer al candidato presidencial Wolfgang Grozo Costa desde el 2018 y difundió fotografías en las que ambos aparecen juntos. También afirmó que el propio Grozo acudió a su vivienda en La Molina.

El informe periodístico también señala que en el 2021 Grozo integró el equipo revisor del Ministerio de Defensa al inicio del gobierno de Pedro Castillo, bajo la responsabilidad de Wilson Barrantes, junto a Fray Vásquez Castillo. Grozo indicó que no fue consultado para su inclusión y atribuyó el hecho a un “exalumno del CAEN”.