Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Wolfgang Grozo sobre reunión con Zamir Villaverde: “Fue una visita absolutamente circunstancial”. (Foto: Captura YouTube)
Wolfgang Grozo sobre reunión con Zamir Villaverde: “Fue una visita absolutamente circunstancial”. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo Costa, se pronunció sobre su relación con el empresario Zamir Villaverde y aseguró que uno de los encuentros que sostuvo con él fue “una visita absolutamente circunstancial”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.