Los servicios de inteligencia buscaron a un joven alto y buenmozo que cumpliera una delicadísima misión de espionaje. Alrededor de 1997, cuando tenía 30 años, tuvo que penetrar, con identidad falsa, los círculos de poder ecuatoriano para obtener secretos de estado que sirvieran para apurar la firma del acuerdo fronterizo definitivo con el vecino. Desde 1998, la paz con Ecuador está sellada.

Grozo fue oficial de la FAP. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Antes de pisar Quito, Grozo fue enviado a un tercer país para que se familiarizara con la identidad y nacionalidad falsas que les fueron creadas. Su misión -tal como me contaron mis fuentes militares tiempo atrás- tuvo éxito y pudo regresar al Perú a punto de ser descubierto, lo que hubiera tenido consecuencias fatales. Wolfgang, hoy en el candelero del outsider, no puede explayarse sobre esa historia que revelé aquí unas semanas atrás en “Los generales aún no disparan” (15/2/2026), porque iría contra los códigos de ética de su profesión. Pero, cuando le preguntan por ella, se limita a repetir fórmulas como ‘he recibido una condecoración por trabajo destacado en territorio hostil’, validando su épica.

Dados estos antecedentes de película, viene la pregunta de la semana para el Gral. en retiro y candidato del partido Integridad Democrática que se jacta de su formación en el área de inteligencia. Si su mediana o gran epopeya tiene que ver con la sagacidad, la frialdad y la capacidad de improvisar del espía para salir de apuros; ¿por qué reacciona tan mal al inevitable cargamontón de críticas y destapes que le ha acarreado su trepada en las encuestas? ¿Cómo un espía de rango internacional no puede lidiar con un espía amateur como Zamir Villaverde?

"¿Cómo un espía de rango internacional no puede lidiar con un espía amateur como Zamir Villaverde?", se pregunta Fernando Vivas. / SYSTEM

No es cuestión de espías

Si bien, no se acerca a López Aliaga y Keiko; subir del pelotón de los otros hacia los 4 puntos en las últimas encuestas de Datum, Ipsos e IEP, hace prender todas las alertas y motores de búsqueda de rivales y curiosos. Entre lo encontrado hay desde pecata minuta hasta graves contradicciones.

Sus respuestas no son felices. Dijo que otros candidatos pagan a sus críticos, incurriendo en peores ligerezas que las que ellos pudieran endilgarle. Sobre la figuración de su nombre en el equipo de transferencia del sector Defensa hacia el castillismo, dio excusas poco creíbles (que un alumno lo apuntó sin él saberlo) en lugar de esas respuestas sinceras y con aplomo del político que no incurre en falta grave: ‘sí y qué’, ‘fue un compromiso intrascendente’, ‘cambié de opinión’, ‘me equivoqué’.

La política no es un dominio de la inteligencia de manual, la que se aprende en el CAEN (Centro de Altos Estudios Nacionales, del que Grozo fue director) o en la formación castrense; sino de la representación y de la experiencia. Quizá esto sea muy difícil de asumir para un outsider sin background político que recibe, de pronto, el fuego cruzado de izquierdas y derechas varias. Por eso, lo vemos cambiar de posiciones en sucesivas entrevistas. Si hasta hace un par de semanas sonaba muy conservador y hasta cucufato; ahora, al enterarse que todos los sondeos confirman que su principal grupo elector son los jóvenes limeños, pues intenta sonar ‘fresh’. Si en el 2023 sonaba a halcón justificando los excesos de la Fuerzas del Orden en la represión de las protestas anti Boluarte, pues ahora prefiere sonar paloma. Si hablaba mucho de seguridad, por la simple asociación de militar con orden; pues ahora tiene que chancar duro para responder por Petroperú, cambios de ministros, crisis energética o sentencias del TC.

Wolfgang sí ha mantenido, sin ajustes ni despistes, algo que lo distingue: su forma de mezclar el tiempo presente de candidato en primera persona, con el tiempo futuro de la personalísima ilusión presidencial. Dicho en sencillo: habla como si realmente se la creyera que puede llegar lejos. Hasta incurre en cándidos gazapos del tipo ‘cuando sea presidente, perdón, o sea si me eligen Dios mediante’. Hay cierta convicción en lo que quiere ser, mucho mayor que sus notorios vacíos de experiencia.

En sus primeros videos en Tik Tok, su red por excelencia, se impuso por ese candor de candidato nuevo. Pero ya salido del pelotón de los otros, está en plena hora de las entrevistas inquisidoras, y vemos que la convicción troca en confusión. ¿Cuánto habrá de la impostura que aprendió en su misión de espionaje, pero que en política no necesariamente funciona? El mismo candelero que lo hizo trepar de rango podría quemarlo y frenar su viada.