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Resumen

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Lleva a todos un cuerpo de distancia. Pero ese es una cuestión de estatura que no implica ninguna ventaja para empinarse en la tabla de intención de voto. Allí la talla no vale nada. Le valió, eso sí, para ser elegido para una misión que es su tácita épica de campaña, aunque no la puede contar.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.