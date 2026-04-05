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Resumen

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José María Balcázar logró lo que quería. Pasó a segundo plano, le sacaron las luces de encima, varios conflictos sociales se patearon para adelante, los congresistas y todos estamos ocupados en la campaña. Las elecciones son la salvación para un gobierno de transición precario que, para remate, depende de una mayoría congresal pedigüeña, indisciplinada e impredecible. Lo ideal es no necesitar el voto de esta gente, pero, ¿cómo lograr la investidura del gabinete de Luis Arroyo que manda el Art. 130 de la Constitución? ¿cómo llegar vivo al 28 de julio? Me refiero a la vida política del presidente. La biológica fue puesta en duda por rumores malignos que ‘lo hospitalizaron’ sin siquiera verificar su registro de actividades palaciegas. El lunes 23 Balcázar confirmó su vitalidad con una pequeñita triatlón: se puso guantes box, pateó un balón y jugó ajedrez en una entrevista en vivo con Franco Vidal, el alcalde streamer de Ate.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.