Alberto Otárola renunció este martes 5 de marzo a la Presidencia del Consejo de Ministros luego de haber estado en el ojo de la tormenta por la difusión de un audio con Yaziré Pinedo, una joven que obtuvo contratos con el Estado tras visitarlo en su despacho cuando era titular del sector Defensa.

En un primer momento, el ex primer ministro señaló que la había conocido en una reunión y que nunca más la volvió a ver; sin embargo, ella dio otra versión. El último lunes 4 de marzo, luego de que “Panorama” difundiera la grabación de su conversación con el premier, la mujer afirmó que sostuvo una relación con él y acusó al expresidente Martín Vizcarra y al exjefe de Cofopri César Figueredo de orquestar este escándalo.

Desde que se difundió el audio, legisladores de distintas bancadas demandaron la salida de Otárola y promovieron mociones de interpelación y denuncias constitucionales en su contra. Además, la fiscalía abrió una nueva pesquisa sobre este caso. Previamente, ya lo investigaba por el contrato en Devida de otra mujer que visitó el despacho del entonces primer ministro.

¿Quién es Yaziré Pinedo?

Pinedo tiene 26 años y nació en Tarapoto, en la región San Martín. Según pudo verificar El Comercio, la expareja del titular de la PCM se graduó, en junio del 2021, como bachiller en Ciencias Contables en la Universidad Peruana de las Américas (no licenciada).

De acuerdo con el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Pinedo se matriculó en referida casa de estudios el 2 de febrero del 2018 y egresó el 26 de junio del 2021, casi tres años después de su ingreso a la universidad. Después, en el 2022, la joven obtuvo su título de contadora pública en la misma institución.

Aunque ella ha declarado contar con un máster en gestión pública, dicho grado académico no está registrado en el portal de la Sunedu.

En junio y agosto del 2018, poco tiempo después de haber empezado su vida universitaria, Pinedo obtuvo contratos en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) por el monto total de S/ 8.000 por el servicio de asistente administrativa. Dicha contratación ocurrió cuando César Figueredo era presidente de esta entidad.

Pinedo afirmó, en diálogo con Canal N, que conoce a Figueredo desde el año 2015, es decir, desde que tenía 18 años.

Cabe subrayar que cuando Pinedo se desempeñó como asistente administrativa de Cofopri tenía 20 años, no contaba con experiencia en el Estado y recién había iniciado sus estudios universitarios.

Varios años lejos del sector público, ya con su título de contadora pública, en agosto del 2022 Pinedo obtuvo una orden de servicios por S/ 24.000 en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El ente adscrito a la PCM estaba dirigido en ese entonces por Robert López López, quien también es natural de la región San Martín. Esto cuando Pedro Castillo aún era presidente de la República.

En octubre del 2022, meses después de haber obtenido el contrato en la ARCC, Pinedo presentó una declaración jurada ante dicha entidad comprometiéndose a enviar su constancia de trabajo de Cofopri, la cual acreditaría sus “años” de “experiencia” en dicho organismo.

Meses después, en diciembre del 2022, cuando Alberto Otárola fue designado por Dina Boluarte como ministro de Defensa, la joven lo visitó en su despacho en dicha cartera. Después, cuando él ya era primer ministro, Pinedo obtuvo dos contratos en el Mindef: uno en febrero del 2023 por S/18.000 y otro en mayo de ese mismo año por S/ 35.000.

Pinedo fue contratada para archivar, ordenar y clasificar expedientes, elaborar oficios y cartas para la fiscalización posterior de las contrataciones del ministerio, entre otras actividades.

Además, la joven también recibió un correo de la PCM para que envíe una cotización por el servicio de atención administrativa en la Oficina de Abastecimiento.

La Contraloría General de la República advirtió, por medio de un informe, que halló irregularidades en la contratación de Pinedo Vásquez en el Mindef.

El ente regulador detectó que el Ministerio de Defensa dio empleo a la amiga de Otárola “a través de dos adjudicaciones sin procedimiento”, para realizar “actividades que no corresponden o son incompatibles” a la modalidad de contratación de locación por servicios.

Contratos de Yaziré Pinedo con el Estado:

Su versión sobre el audio

La joven Yaziré Pinedo aseguró que el audio en el que se escucha a Alberto Otárola solicitarle su currículum vitae es “falso y está editado”. Además, aseguró que data de enero del 2021, cuando el hoy extitular de la PCM no era funcionario público.

“Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola, pero lo que no puedo aceptar es que digan que ese audio es actual, como si el señor Alberto me hubiera dado trabajo. Eso es falso. [...] En realidad, es un audio falso, está recontra editado. En realidad es un video que dura un promedio de 15 minutos, de enero del 2021″, dijo a Canal N.

En otro momento, la joven Pinedo reconoció que mantuvo una relación sentimental con Otárola. “En su momento fue una relación quizás sentimental en un período de una semana o quizás menos en enero del 2021″, señaló.

Además, culpó al expresidente Martín Vizcarra, al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte; y a César Figueredo, exdirector ejecutivo de Cofopri, de estar detrás de la difusión del audio y orquestar un supuesto complot contra Otárola. Según su versión, los tres buscaban la renuncia o destitución del entonces primer ministro.

Contradicciones

El lunes 4 de marzo, Pinedo declaró a Canal N que había sido contratada en el Mindef por influencia del entonces ministro Jorge Chávez Cresta a raíz de una recomendación hecha por César Figueredo, quien, según ella, sería la “mano derecha” del expresidente Martín Vizcarra.

No obstante, un día después se retractó, cuando el extitular de dicho sector amenazó con demandarla.

“Yo no he tenido contacto con el [ex] ministro, nunca lo he visitado y mucho menos he hablado con él porque el intermediario para mi contratación fue directamente el señor [César] Figueredo y el señor [Martín] Vizcarra”.

aseguró Pinedo a Canal N, el martes 5 de marzo.