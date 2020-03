El expresidente del Consejo de Ministros y exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, reconoció que le pidió a Pablo Enrique Salazar, exgerente del proyecto Olmos, que busque aportes para la campaña de reelección del 2006, pero negó que este pedido haya estado dirigido a solicitar fondos a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú.

“Niego que haya pedido a Jorge Barata y lo he dicho en todos los idiomas. Lo que sí es cierto es que le encargué al ingeniero [Pablo Enrique] Salazar que pueda buscar economía para la campaña, pero jamás le dije que vea a Barata y busque dinero”, aseguró en una entrevista a RPP.

Yehude Simon declaró esto un día después de que la jueza María de los Ángeles Álvarez rechazara el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se dicten 36 meses de prisión preventiva en su contra por la investigación del caso Olmos. La magistrada dictó comparecencia con restricciones contra Simon y Pablo Salazar.

Cabe recordar que, ante la fiscalía, Salazar Torres admitió haber recibido de Jorge Barata unos 90 mil o 100 mil dólares en efectivo, en varias entregas, para la campaña de reelección de Yehude Simon en Lambayeque.

“Nunca Odebrecht me dio plata a mí, nunca se la pedí, nunca me dijo el señor Barata que dio dinero para la campaña [...] Barata no le ha dicho al equipo Lava Jato ‘Yo he dado esta plata por el proyecto Olmos’. Él no ha tomado el proyecto Olmos. Ha dicho que dio dinero para la campaña, no por Olmos. Eso me da la tranquilidad suficiente porque nosotros no le hicimos ningún favor”, dijo Simon.

El expresidente regional de Lambayeque señaló que una prueba de que no tenía ningún acuerdo con Jorge Barata es que, cuando fue parte del segundo gobierno de Alan García, él confrontó al entonces representante de Odebrecht por haber buscado presionar al Ejecutivo para que se le otorgue el proyecto de tratamiento de aguas de Taboada.

“Cité al señor Barata para decirle que no podía hacer una campaña y hacerse el dueño de todas las obras que el Perú requiere. Prácticamente lo saqué de Palacio de Gobierno y tengo testigo como la señora [Cayetana] Aljovín [...] Si alguien presionó al Estado para ganar una obra que no le corresponde y dice que no le han dado ninguna obra este año, eso era chantaje”, aseguró Simon.

Yehude Simon niega peligro de fuga

El exgobernador de Lambayeque negó que exista algún peligro procesal y rechazó que su conversación con Pablo Salazar haya tenido como finalidad convencerlo para atribuirle la recepción de dinero al fallecido Javier Málaga Coachella, también mencionado como receptor del dinero para Yehude Simon por Jorge Barata.

Además, rechazó que haya algún riesgo de que abandone el país, porque podría haberlo hecho antes, aunque eso implicara reconocer algún tipo de responsabilidad.

“Si he querido fugarme, he podido fugar por la selva, Iquitos o Loreto, por San Martín, por Tumbes, porque el presidente regional de Tumbes era presidente de la mancomunidad nororiental, he estado en la frontera mil veces. Me he podido fugar, pero ¿qué lógica tendría fugarme? Sería hacerme responsable”, concluyó Yehude Simon.