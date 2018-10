Yehude Simon: "No participaré en ningún proceso electoral nuevo"

El ex candidato al Gobierno Regional de Lambayeque y líder de Juntos por el Perú, Yehude Simon, afirmó que su tiempo electoral llegó al “límite” e indicó que no volverá a participar de alguna contienda electoral, tras haber perdido en su región.

“[Esta derrota] significa que no participaré en ningún proceso electoral nuevo, significa que seguiré y me sacrificaré por el partido. Si no me eligió Lambayeque, no quiero que me elija nadie más [...] Mi límite electoral terminó”, dijo en una conferencia de prensa.

En ese sentido, el ex primer ministro señaló que siempre será un “político”, pero que llegó el momento de dar un paso al costado para que los jóvenes puedan incursionar en política.

“Es el momento de los jóvenes. Es el momento de darle oportunidad a una generación nueva. Yo soy político, he sido y seré político hasta el último día de mi vida”, manifestó.

Adelantó que su partido cuenta con diversos candidatos para poder integrar las futuras cámaras de senadores y diputados, de forma correspondiente. “Para diputados no tenemos un solo candidato tenemos diez, quince candidatos y para senadores tenemos un montón”, acotó.

Según los resultados de la ONPE al 64,72% de las actas contabilizadas, Yehude Simon Munaro (Juntos por el Perú) figura en tercer lugar con 9,07% (35,734 votos válidos).