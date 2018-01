Simon: “A nosotros no nos perdonaron, nos pidieron perdón” El ex congresista remarcó que a los que obtuvieron el “indulto razonado” por la Comisión Lanssiers no se les perdonó la pena sino que se reconoció que fueron condenados sin pruebas

“Esa ley es inconstitucional para cualquiera, no puede ser retroactiva. En el caso nuestro, la comisión indultó 533 inocentes: campesinos, intelectuales, médicos y jóvenes de la universidad”, dijo Yehude Simon. (Foto: El Comercio)