El ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, se presentó este miércoles en la Comisión Lava Jato para responder sobre su participación en el proyecto hídrico Olmos.

Como se sabe, Simon ocupó el citado cargo entre el 2003 y 2008. El proyecto hídrico fue adjudicado a la constructora brasileña Odebrecht en el 2004 y 2010, a través de sus filiales Trasvase Olmos y H2Olmos, esta última encargada de la irrigación.

“La labor del que habla y de los funcionarios de Lambayeque fue hacer exclusivamente gestión”, dijo Yehude Simon durante la sesión. “No he recibido plata ni nunca en mi vida he recibido coimas, porque no soy coimero”, señaló en otro momento, negando además haber tenido algún vínculo con Odebrecht.

Durante su declaración como invitado, el también ex primer ministro del segundo gobierno de Alan García comentó que cuando inició su período como gobernante regional no había una decisión política para ejecutar la obra. Por ello, se refirió a reuniones con el entonces presidente Alejandro Toledo, quien -—según afirmó— le pidió conversar del tema con Jaime Quijandría, quien fue ministro de Economía en esa gestión, así como con Pedro Pablo Kuczynski.

Lo que no pudo precisar Simon Munaro fue las fechas de las reuniones y el cargo que ocupaba el hoy jefe de Estado.

Tras la sesión de la comisión, Simon fue consultado por la prensa al respecto y tampoco fue exacto. “Y la conversación con Pedro Pablo fue muy concreta: ayúdenos a hacer Olmos. Estoy convencido que me reuní en la Presidencia del Consejo de Ministros”, manifestó acotando que creía que el encuentro se dio en el 2005.

Cabe apuntar que Kuczynski fue ministro de Economía del gobierno de Toledo entre julio del 2001 y julio del 2002, luego repitió el cargo de febrero del 2004 a agosto del 2005. En tanto, fue primer ministro entre agosto del 2005 y julio del 2006.

“Se conversó con el ministro Pedro Pablo Kuczynski como funcionario público. Yo funcionario público, él funcionario público”, insistió a la prensa.

En tanto, sostuvo que “el proyecto Olmos nació limpio en las provincias”.

Cabe recordar que PPK ha reconocido haber realizado asesorías financieras a H2Olmos, firma creada por Odebrecht para el proyecto de irrigación Olmos. Pero estas se realizaron a través de First Capital, empresa de su ex socio Gerardo Sepúlveda, en el 2012.

Odebrecht ha reconocido ante la justicia estadounidense que pagó más de US$29 millones en sobornos a funcionarios públicos peruanos entre los años 2005 y 2014 a cambio de adjudicarse obras públicas.