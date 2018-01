El líder del Partido Humanista, Yehude Simon, criticó que el pleno del Congreso se haya allanado a la observación hecha por el Gobierno a la ley que prohíbe a los condenados por terrorismo postular a cargos público y que incluye a los indultados por la Comisión Lanssier a fines de la década de los noventa.

La Comisión Lanssier, nombrada durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, propuso el indulto de un conjunto de personas que fueron sentenciadas injustamente por el delito de terrorismo, entre las que están Simon Munaro, quien tras recuperar su libertad fue gobernador regional de Lambayeque, primer ministro y congresista.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex parlamentario indicó que nadie podrá evitar que él postule por Lambayeque ni siquiera el aprista Javier Velásquez Quesquén y el fujimorista Héctor Becerril, quienes se mostraron a favor de allanarse a la observación del Ejecutivo.

Simon señaló que luchará “por lo injusto de incluir en la ley que prohíbe postular a inocentes liberados” por la Comisión Lanssier.

“No lo hago solo por mí sino, igualmente, por todos los campesinos, obreros, intelectuales y profesionales injustamente acusados y q tienen derechos”, indicó.

Cuando expresó que lucharé por lo injusto de incluir en ley que prohíbe postular a inocentes liberados por Comisión Especial, no lo hago solo por mí sino, igualmente, por todos los campesinos, obreros, intelectuales y profesionales injustamente acusados y q tienen derechos. — Yehude Simon M. (@YehudeSimonM) 10 de enero de 2018

El ex jefe del Gabinete Ministerial agradeció el apoyo público que recibió del ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi tras la aprobación de esta norma así como a los congresistas Marisa Glave (Nuevo Perú), Marco Arana (Frente Amplio), Vicente Zeballos, Alberto de Belaunde y Gino Costa (No agrupados).

Estos parlamentarios solicitaron ayer en el pleno que no se incluya en la norma a los indultados por la Comisión Lanssier.

Según informó el diario “La República”, Yehude Simon presentará en breve una demanda de inconstitucional contra esa parte de la norma.