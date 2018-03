Vilcatoma no fue incluida en interrogatorio de Comisión Lava Jato a PPK La legisladora no agrupada pretendió ingresar a Palacio de Gobierno para participar de la sesión, pero no pudo lograrlo por no ser miembro del grupo

“Fui yo quien pidió la renuncia del presidente, fui yo la que denunció el 2016 a Odebrecht y soy persistente en el camino, ahora voy a intentar ingresar porque nadie me puede impedir el ingreso”, señaló Vilcatoma. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio) Rolly Reyna