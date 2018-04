La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma solicitó hoy que se amplíe la denuncia constitucional por el caso de presunta compra de votos y se incluya al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la ex primera ministra Merccedes Aráoz y los ex ministros Bruno Giuffra y Carlos Bruce.

Por este caso, ya hay una denuncia contra los parlamentarios Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel, la que hoy fue admitida y declarada procedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo.

La congresista Vilcatoma busca que se sume su denuncia al expediente en el que se acusa a los citados legisladores de presuntamente haber negociado votos en contra de la vacancia del entonces mandatario PPK.

"Hoy en la mañana presenté la ampliación de esa denuncia. Es por los mismos hechos, pero se precisa la participación de cada uno de ellos. Son los mismos hechos por eso ha sido una ampliación", declaró a El Comercio.

En el documento presentado se lee: “Se comprenderá a todos los involucrados tanto en la denuncia como en la presente ampliación por las infracciones constitucionales señaladas, así como por el delito de cohecho pasivo impropio previsto y penado en el artículo 397 del Código Penal”.

Hace unas semanas se difundió un video en el que se observa Bienvenido Ramírez detallando que PPK le pidió Carlos Bruce, en ese tiempo ministro de Vivienda, otorgarle obras a los autodenominados 'Avengers' y cerrarle “el caño” a los fujimoristas.

El documento recuerda que Araoz fue mencionada por el congresista Guillermo Bocangel en un video. “El día que yo llamo así... plim, Mercedes Araoz quiero hablar contigo han venido cuatro alcaldes, ya tienes la entrada de hablar con ella”, dice el legislador en la grabación.

Respecto a Bruno Giuffra, ex ministro de Transportes, en un audio se le escucha coordinando con Moisés Mamani una reunión que sería en la casa de PPK.

"Tranquilo, compadre. Tú ya sabes cómo es la nuez [...]. Ya qué más seguro. ¿Con quién acabas de estar? Tú asegura lo otro más bien", sostiene Giuffra en el audio.

Consultada sobre esta denuncia interpuesta por Vilcatoma, Mercedes Araoz sostuvo, de manera muy breve, que “no tiene ningún fundamento válido, es una acusación sin fundamento, no voy a decir más”.

La congresista fujimorista Milagros Takayama, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo no estar al tanto de esta nueva denuncia. “La denuncia se presenta por tramite documentario y de allí pasa a la Subcomisión, pero todavía no ha llegado nada”, indicó esta tarde a El Comercio.

Mañana, la Comisión Permanente ha convocado a sesión para evaluar el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la denuncia contra Kenji Fujimori y otros dos congresistas. En la reunión se determinará el plazo de investigación que tendrá el grupo de trabajo presidido por Takayama.

El pedido de Vilcatoma se debatirá en la próxima sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

