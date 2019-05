Yeni Vilcatoma |Área de Comunicaciones del Congreso evalúa programa de TV

El jefe del Área de Comunicaciones del Congreso, Jorge Luis Arboleda, afirmó que el programa de TV que conduce la parlamentaria Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) no ha sido retirado del Canal del Congreso, sino que está siendo evaluado.

"Todos los programas están en evaluación. Yo no descarto ningún programa [...] Eso es menester de la Mesa Directiva. No tenemos que decidir nosotros lo que tenga que ver con el presidente y los vicepresidentes. El programa [de Yeni Vilcatoma] no ha sido cerrado. Está en evaluación", expresó en conferencia de prensa.

Dijo que es necesario velar por el adecuado contenido de los programas a fin de que se emitan con los más altos estándares de calidad y dentro del marco de la ley y la Constitución.

Arboleda aseguró que informará a la Oficialía Mayor del Congreso sobre los gastos que implica tener el programa que conduce Yeni Vilcatoma y que ha generado las críticas desde diversas bancadas como Nuevo Perú, la cual también ha solicitado tener un espacio televisivo similar.

"[La emisión de otros programas] es un tema que es responsabilidad de la Mesa Directiva, no de mí. Entiendo que en presidencias anteriores, algunos parlamentarios han solicitado tener las mismas oportunidades pero estoy observando en el ROF que no contempla eso. Tendrán que evaluarlo vía Mesa Directiva. Pero estamos evaluando todos los programas", manifestó el jefe de comunicaciones.

Jorge Luis Arboleda manifestó, de forma reiterada, que en la reunión que mantuvo con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el pasado miércoles, no se trató ningún tema relacionado al contenido de los programas. Esto, ante las acusaciones de Yeni Vilcatoma por la suspensión de la emisión de su programa.

"La noche del miércoles último no se tocó ningún tema relacionado con los programas emitidos por el canal de televisión. En honor a la verdad, quiero ser enfático, que el señor presidente [Daniel Salaverry] en ningún momento, ni antes ni después de mi designación, ha hablado conmigo sobre temas relacionados a los programas y/o a emisiones de los mismos", insistió.

Cabe recordar que Daniel Salaverry informó que el área de Comunicaciones del Congreso está bajo supervisión de la tercera vicepresidencia del Parlamento, a cargo de Yeni Vilcatoma, luego de un acuerdo que se tomó en la Mesa Directiva.