Yeni Vilcatoma: "Yo también quiero ser candidata a la presidencia"

La congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), anunció este martes su interés en postular a la presidencia de la República. Sin embargo, dijo que eso no es sustento para que se sume a los parlamentarios que están a favor del proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020.

"Como saben, varios hemos sentado nuestra posición en contra (del proyecto de adelanto de elecciones). Yo también quiero ser candidata a la presidencia, pero no por ello voy a obligar que se vulnere la Constitución, por mi interés no voy a hacer que las elecciones sean el 2020", dijo la legisladora durante la sesión de la Comisión de Constitución.

Yeni Vilcatoma señaló esto al cuestionar que el proyecto de adelanto de elecciones haya recibido el respaldo de congresistas que tienen el interés en ser candidatos a la presidencia, así como de líderes políticos que participaron en la marcha del último jueves 5 de setiembre.

"Aquellos que tienen un directo interés no pueden hacer uso de la fuerza, en sus diferentes expresiones, para vulnerar nuestro derecho. Como congresistas, no estamos sometidos a autoridad alguna [...] Hay que actuar con decoro, con ética. ¿Cómo voy a ir por plazas y calles, azuzando el adelanto de elecciones con violencia y amenazas, si soy candidato?", indicó.

Esto generó una polémica con otros congresistas que pidieron que se acelere el trámite para que el proyecto de reforma constitucional, planteado por el presidente Martín Vizcarra, pase directamente al pleno del Congreso, tal y como solicitaron Marco Arana (Frente Amplio) y Yonhy Lescano (Acción Popular).

"De ninguna manera se puede adelantar ningún plazo [...] me opongo porque no se puede poner a votación aquello que constituye el ejercicio de una atribución reconocida constitucionalmente. Respeto las intenciones y posiciones de cada congresista en esta mesa, todos queremos algo pero no todo es posible", reiteró.

Al término de este debate, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), anunció que no iba a poner a votación el pedido de Arana y de Lescano para que el proyecto pase directamente al pleno o para acelerar la producción de un dictamen.