Esta comisión tendrá en sus manos definir el futuro del Registro Integral de Formación Minera (Reinfo), mecanismo que ha sido usado por la minería ilegal para operar, y emitir una opinión sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

En el Congreso anterior, la comisión parlamentaria también estuvo presidida por JP y desde ahí se impulsaron polémicas iniciativas a favor de la minería ilegal, como la ampliación del Reinfo, entre otras.

Paredes Navarro fue propuesta por el parlamentario Félix Chang Apuy (Renovación Popular) y respaldada por unanimidad por los integrantes del grupo de trabajo. Obtuvo 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Mesa Directiva la integran también Raúl Camargo, de Obras, como vicepresidente, y Milagros Santana, del Partido del Buen Gobierno, como secretaria. El grupo de trabajo sesionará los martes a las 10 am en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Yenifer Paredes, Raul Camargo y Milagros Santana.

“Quiero agradecer la confianza de mis colegas y asumo esta responsabilidad con el compromiso que merece una de las comisiones más importantes para el futuro y el presente de nuestro país”, expresó la diputada de JP al asumir el cargo.

La diputada de JP aseguró que, en la comisión, se le dará especial importancia a la voz de las “regiones y las comunidades”, así como buscar darle solución al tema de la formalización de la minería informal y artesanal.

“Quien quiere trabajar dentro de la ley debe encontrar un Estado que lo ayude a formalizarse y no un Estado que le cierre las puertas”, expresó.

Posteriormente, al ser consultada por la prensa sobre una posible ampliación del Reinfo, respondió: “Buscaremos un consenso, vamos a buscar un consenso con todos. La gran minería, la mediana y la pequeña”.

Foto: Hugo Pérez /@photo.gec

Cabe señalar que Paredes Navarro afronta una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos por el supuesto direccionamiento de obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Cajamarca y otras regiones.

Según la hipótesis fiscal, la hoy diputada de Juntos por el Perú habría cumplido la función de “lobbista” de una presunta red criminal- que implica al expresidente Castillo y a su exministro de Vivienda Geiner Alvarado- con el fin de concertar la entrega de obras por más de S/6 millones.

En agosto de 2022, el Poder Judicial dictó una orden de 30 meses de prisión en su contra y fue recluida en el penal de Mujeres de Chorrillos, pero fue liberada dos meses después de dicha disposición. Este año alcanzó un escaño en el Congreso con 71.171 votos de la región Cajamarca.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Energía y Minas:

La Comisión de Energía y Minas también está integrada por:

Diethel Columbus Murata (Fuerza Popular) Kim Muñoz Yarivilca (Fuerza Popular) Marvin Palma Mendoza (Fuerza Popular) Gean Marco Quezada Castro (Fuerza Popular) Nary Pinasco Montenegro (Fuerza Popular) Ana Lisa Yuffra Lugo (Fuerza Popular) Jesús Pérez Alccahuamán (Juntos por el Perú) Marco Antonio Flores Valdizán (Juntos por el Perú) Marino Lavado Valdivia (Juntos por el Perú) Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú) Rossana Alayza Maccera (Buen Gobierno) Gloria Hirache Pizarro (Buen Gobierno) Félix Chang Apuy (Renovación Popular) Frank Krklec Torres (Renovación Popular) Flavio Valqui Calderón (Obras) Helard Sonco Villanueva (Ahora Nación)

Precisamente, dos integrantes de la comisión tienen vínculos con la minería informal.

En un anterior informe, El Comercio reveló que Helard Sonco cuenta con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a través de su empresa Señor de Ayabacas E.I.R.L., la cual inició actividades en junio del 2025, pero se encuentra con baja de oficio en la Sunat desde febrero del 2026.

En su hoja de vida, el diputado de Ahora Nación no consignó ningún rastro de su actividad minera. Sonco registró trabajar como comerciante al interior de un mercado en el pabellón de la sección carnes, y solo en la sección de información adicional, anotó ser titular de la empresa Señor de Ayabacas, con un capital de S/ 200 mil.

Además, está Jesús Pérez, diputado de Apurímac por Juntos por el Perú, quien es un dirigente minero de la provincia de Antabamba, donde existe minería informal e ilegal centrada en la extracción de cobre. Además, es gerente de la Empresa Minera Vilsur S.A., desde 2024; y su hermano, Julio Pérez Alccahuamán, cuenta con una inscripción vigente en el Reinfo.

En la sesión, distintos diputados saludaron la elección de Paredes y le solicitaron poner en la agenda visitas a regiones como Cajamarca, Loreto y la provincia de Pataz, en La Libertad, así como la formalización de los mineros ancestrales y artesanales.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas mineros Iván Arenas y César Ipenza cuestionaron la elección Yenifer Paredes en la presidencia del grupo parlamentario, debido a su inexperiencia tanto política como en temas relacionados al sector de energía y minas.

Arenas fue enfático al señalar que Paredes no cuenta, a su juicio, con experiencia en la materia. “Ella no tiene ninguna competencia, no sabe nada de minería, no sabe nada del sector ni formal ni informal”, afirmó. Añadió que, hasta donde tiene conocimiento, la diputada “no ha participado en ningún debate público” sobre temas mineros.

Ipenza tuvo una opinión similar: “No conozco ninguna experiencia que pueda tener concretamente”, señaló. El especialista indicó que esta falta de conocimiento le genera una preocupación adicional, especialmente por el antecedente de la comisión cuando estuvo presidida por Juntos por el Perú.

Para Ipenza, la falta de experiencia de Paredes Navarro podría convertirse en un factor de riesgo si se utiliza para impulsar determinadas iniciativas. “No sería extraño que, aprovechando su desconocimiento, impulse iniciativas en beneficio de los mineros ilegales disfrazados de informales”, afirmó.

Arenas, por su parte, consideró que la elección de Paredes responde a una estrategia de Juntos por el Perú y sostuvo que Roberto Sánchez, el líder de la agrupación, pretendería “mover los hilos y manejar” esa comisión.

También advirtió sobre un eventual uso político de la cercanía con los gremios de la minería informal. “Ella [Paredes] podría utilizar la cercanía con la minería informal [...] además para una utilización política a favor de Pedro Castillo”, sostuvo.

Ipenza también puso el foco en el debate sobre una eventual ampliación del Reinfo. “Esperemos que el interés de esos señores diputados sea más bien en resolver el problema y no en seguir facilitando la ilegalidad”, señaló. Agregó que existe una corriente que plantea ampliar el Reinfo, pero consideró que, sin una ley que establezca cómo debe funcionar el proceso de formalización, se corre el riesgo de mantener el problema.

Asimismo, recordó que el Congreso y los demás poderes del Estado deben respetar lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC) respecto de los mecanismos de formalización minera.

Según explicó, el TC ha señalado que cualquier mecanismo de formalización debe eliminar la impunidad derivada de la exención de responsabilidad penal.

Finalmente, Ipenza sostuvo que el respaldo a iniciativas que favorecen a la minería informal no proviene únicamente de Juntos por el Perú sino de otras agrupaciones políticas que no hay que perder de vista.