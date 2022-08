Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, participó de manera virtual en la audiencia de apelación contra su detención preliminar y aseguró que durante su reclusión solo ha sido citada cuatro veces a declarar.

“En mi defensa tengo que decir que desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, he acudido al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones”, aseguró de manera virtual en la sesión ante la sala de apelaciones.

Previamente, la Fiscalía informó que en las próximas horas iba a presentar un pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Angía, José Medina. Ante esto, la cuñada del presidente procedió a reiterar que está dispuesta a colaborar con la justicia.

“Estoy aquí diez días y solamente me han citado cuatro veces para hacer las respectivas declaraciones. El resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona. De todas maneras, estoy presta siempre a colaborar y hacer saber que ya se cumplió el plazo de la resolución (de detención preliminar)”; señaló.





La investigada también hizo mención, durante otra intervención posterior, que todavía está padeciendo de los síntomas de COVID-19, que le fue diagnosticado al inicio de su detención preliminar.

“Me encuentro mal de salud, me ha venido a ver un médico y estoy mal de salud por el COVID”, señaló.