Además, de acuerdo al requerimiento -al que accedió El Comercio- ha pedido que se le entregue la lista de efectivos policiales que participaron en la detención del sentenciado exgobernante.

Castillo cumple una condena de más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión luego de perpetrar un golpe de Estado, al haber ordenado la intervención de las Fuerzas Armadas y la PNP en en Congreso de la República y otras instituciones públicas.

El 30 de octubre, la cuñada del exmandatario -a quien Castillo Terrones llamaba “hija”- envió el OFICIO N106 -2026/2027-YNPN-CR al despacho del ministro del Interior, César Astudillo, solicitando que se le entregue un informe detallado de nueve documentos vinculados a la detención del vacado exmandatario.

Pedro Castillo crió como a una hija a Yenifer Paredes, la hermana menor de su esposa Lilia Paredes. / El Comercio

Específicamente, la diputada de JP requirió el Plan de Operaciones de la Policía Nacional del Perú ejecutado por la Sub-Unidad de Acciones Tácticas (SOAT) el 7 de diciembre de 2022; copia fedateada de la orden de captura de Castillo; acta de la Intervención Policial “identificando a la(s) autoridad(es) responsables y a los ejecutores de la intervención, e incluyendo el informe sobre el origen y descripción del armamento utilizado”.

Junto a ello, pidió copias fedateadas de las órdenes de internamiento en el Centro Penitenciario y de traslado mediante transporte aéreo, identificando a la(s) autoridad(es) responsables y a los ejecutores en ambos casos.

Además, requirió que se le informe la identificación de las unidades policiales que participaron en la detención de Castillo y se le remita la lista con los agentes de la PNP.

“Identificación de los efectivos miembros de las unidades policiales (Sub-Unidad de Acciones Tácticas - SOAT, División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad - DIVIAC, Seguridad del Estado y otras) que participaron en la detención del Presidente Constitucional de la República José Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre de 2022.” Yenifer Paredes Navarro, diputada de Juntos por el Perú y sobrina de Pedro Castillo

YENIFER PAREDES, SOBRINA DE PEDRO CASTILLO Y DIPUTADA PIDE QUE EL MININTER Y LA POLICÍA LE ENTREGUEN INFORMACIÓN POLICIAL SOBRE LA DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y PIDE LISTA DE EFECTIVOS POLICIALES QUE PARTICIPARON

YENIFER PAREDES, SOBRINA DE PEDRO CASTILLO Y DIPUTADA PIDE QUE EL MININTER Y LA POLICÍA LE ENTREGUEN INFORMACIÓN POLICIAL SOBRE LA DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y PIDE LISTA DE EFECTIVOS POLICIALES QUE PARTICIPARON

El documento fue enviado por el Mininter, el mismo 30 de Octubre, al Comandante General de la PNP, Fredy López Mendoza, a fin de que se evalúe el requerimiento de Paredes Navarro.

“ (...) tenga a bien disponer a quien corresponda, evaluar lo solicitado, y emitir un informe documentado correspondiente, como plazo máximo de cinco (05) días hábiles, conforme a lo establecido en la normativa aplicable”, se lee en el Oficio 003375-2026-IN-SG-PCR enviado por el Mininter a la PNP.

YENIFER PAREDES, SOBRINA DE PEDRO CASTILLO Y DIPUTADA PIDE QUE EL MININTER Y LA POLICÍA LE ENTREGUEN INFORMACIÓN POLICIAL SOBRE LA DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y PIDE LISTA DE EFECTIVOS POLICIALES QUE PARTICIPARON

YENIFER PAREDES, SOBRINA DE PEDRO CASTILLO Y DIPUTADA PIDE QUE EL MININTER Y LA POLICÍA LE ENTREGUEN INFORMACIÓN POLICIAL SOBRE LA DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y PIDE LISTA DE EFECTIVOS POLICIALES QUE PARTICIPARON

Como se recuerda, la diputada de Juntos por el Perú también es procesada por integrar una presunta organización criminal -que habría liderado Pedro Castillo- dedicada a la comisión de actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, en el denominado Caso Anguía.

De acuerdo a la tesis del Ministerio Publico, Paredes habría tenido el rol de “lobista” en la presunta organización criminal, y se habría encargado de buscar y captar a alcaldes de comunidades para ofrecer obras rápidas a cambio de que los expedientes y la ejecución sean hechas por empresas fachada.

PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

YENIFER PAREDES-CASO ANGUIA

Enrique Ghersi: Diputada habría incurrido en “un delito que se llama avocamiento indebido”

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi indicó a El Comercio que, en este caso, la diputada de Juntos por el Perú no sólo está interviniendo en un proceso en trámite ante el Poder Judicial, sino que habría incurrido en infracción constitucional.

De acuerdo al abogado, la Constitución prohíbe, expresamente, que cualquier autoridad o persona se interese en el conocimiento de una causa pendiente en el Poder Judicial.

Recordó entonces que Castillo Terrones y sus abogados están cuestionando su detención como parte del proceso de apelación en la sentencia que se le impuso por conspiración en la rebelión.

Por tanto, anotó Ghersi, Paredes Navarro “no solo está violando la Constitución”, porque también existe un artículo expreso del Código Penal que tipifica como delito interesarse en el conocimiento de una causa pendiente del Poder Judicial.

“Entonces, en mi concepto, inclusive la diputada está incurriendo en un delito que se llama avocamiento indebido. Entonces claramente es ilegal, (el pedido) no tiene que ser contestado por el Ministerio Interior, sino tiene que ser remitido al Ministerio Público para que la fiscalía formalice una solicitud de levantamiento de fuero de la diputada por violación de la Ley e infracción de la Constitución.” Enrique Guersi, abogado constitucional

El especialista precisó que Paredes Navarro, como diputada, no puede alegar que solo quiere la información para tener conocimiento, puesto que incluso eso corresponde a un avocamiento indebido de un proceso en trámite.

“Acuérdese que uno de los argumentos de Pedro Castillo es que la detención es ilegal, porque él tenía derecho al antejuicio. Entonces todo eso, todo ese material informativo, forma parte del expediente judicial”, sostuvo.

Luis Lamas Puccio: “Hay toda una estrategia para liberar a Pedro Castillo Terrones, recurriendo a una serie de acciones”

El abogado penalista, Luis Lamas Puccio, señaló que existen diversas razones por las que la diputada de JP, Yenifer Paredes, “estaría incurriendo en responsabilidad, porque estaría abusando de sus atribuciones”.

Consideró que el Ministerio del Interior y la Policía deberían “negarse” a entregar la información dado que la ahora funcionaria está siendo procesada dentro de un caso penal donde Castillo sería la cabeza de una presunta organización criminal.

Remarcó que además tiene una vinculación familiar con Pedro Castillo, particularmente, muy cercana. “Y justo ahí se explicaría las razones por las cuales ella también logró ser diputada, en cuanto a que integró la lista de candidatos”, añadió.

En tercer lugar, el abogado señaló que la información que está solicitando “tiene un valor estratégico”, en el sentido de lo que implica policialmente un operativo de esa naturaleza; y por tanto, por razones más que obvias, no debería ser puesto en conocimiento público.

“En cuarto lugar, porque hay toda una estrategia para liberar a Pedro Castillo Terrones, recurriendo a una serie de acciones, y evidentemente que la información que se va a proporcionar va a ser utilizada con fines políticos y con fines judiciales. Por lo tanto, sobre la base de esas premisas, en salvaguarda de la integridad y de la seguridad en cuanto al rol que cumple la Policía Nacional, debería de negarse a proporcionar esa información.” Luis Lamas Puccio, abogado penalista

Indicó que la información requerida, al ser reservada, debe tener autorización judicial para ser entregada. Por tanto, si la diputada quisiera acceder puede presentar algún recurso judicial.

Finalmente, advirtió que existe una campaña política para “lograr obtener esta información a fin de utilizarla políticamente” y plantear las acciones que ellos consideren pertinentes para desprestigiar a la policía.

“Eso lo están utilizando, lo van a querer utilizar con fines políticos para desprestigiar la autoridad y desprestigiar al Ministerio del Interior. Por lo tanto, el Ministerio del Interior debería negarse a entregar la información”, concluyó.