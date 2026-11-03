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YENIFER PAREDES PIDE AL MININTER Y PNP INFORMES SOBRE DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO TRAS EL GOLPE DEL 7 DE DICIEMBRE DL 2022.
YENIFER PAREDES PIDE AL MININTER Y PNP INFORMES SOBRE DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO TRAS EL GOLPE DEL 7 DE DICIEMBRE DL 2022.
Por Karem Barboza Quiroz

La sobrina de Pedro Castillo y ahora diputada de Juntos por el Perú (JP), Yenifer Paredes, requirió al Ministerio del Interior (Mininter) y a la Policía Nacional (PNP) que le remitan con carácter de “urgente” toda la documentación vinculada a la detención del golpista ocurrida el 7 de diciembre del 2022.

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