La reunión se produjo en la mañana del miércoles 9 de setiembre, cuando la comisión ya había adoptado el martes dos decisiones importantes: rechazar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno para legislar durante 120 días en al menos ocho materias y aprobar un nuevo plan de trabajo.

—La reunión—

La reciente cita entre los mineros informales y la cuñada del golpista Pedro Castillo se llevó a cabo a las 10:43 de la mañana, en la oficina de Paredes.

Al lugar asistieron Máximo Adolfo Franco Bequer, Magno Ismael Palomino Garamendi y Mauro Ponce Paita. Todos ellos permanecieron allí hasta pasado el mediodía, a las 12:07 de la tarde, según el registro de visitas del Congreso.

En esa reunión también participaron otros representantes vinculados al sector: mineros de la Base Misti Región Arequipa y de la Confederación de Mineros de Huancavelica.

Esta no es la primera vez que Franco Bequer buscó a Paredes. El 21 de agosto acudió a su despacho, pero no llegó a encontrarse con la diputada. Ese día, un trabajador de la legisladora lo recibió.

Franco Bequer había adelantado entonces que se reuniría en setiembre con la integrante de Juntos por el Perú.

"El Reinfo tiene que ampliarse sí o sí"

Consultado por este Diario, Máximo Franco Bequer confirmó la reunión con Paredes Navarro y otros miembros de la Confemin el 9 de setiembre.

En esa cita, aseguró, se le pidió a Paredes que priorizara la ampliación del Reinfo.

“Si bien es cierto, faltan algunas cosas por regular, que lo regulen. No estamos en contra. Lo que pasa es que no hay una decisión política del Estado de hacer las cosas. ¿Quién tiene que pedir la ampliación del proceso de formalización? El Estado pues, porque tiene que formalizar. Eso le dije a Paredes y a otros”, indicó.

Explicó que en el encuentro con la diputada le mencionó que el Reinfo debe ser ampliado por cuatro años, a lo que ella le contestó “¿por qué cuatro años? Es mucho tiempo”. Franco Bequer afirmó que contestó lo siguiente: “No sé si será poco o mucho tiempo, pero son ustedes los que tienen que regular y formalizar”.

“[¿Juntos por el Perú se lo debe a ustedes?] Nosotros no les hemos apoyado para que no hagan nada. Le hemos apoyado en las elecciones. Nosotros hemos tomado una decisión en la Confemin de apoyar a los candidatos que supuestamente nos van a ayudar. Hemos apoyado a varios candidatos [hoy diputados]”, añadió.

Dejó claro que, para él, “el Reinfo sí o sí tiene que ampliarse”.

—Impacto de fondo—

Consultado por El Comercio, Iván Arenas, experto en temas mineros, refirió que la reunión entre Paredes y la Confemin significa que esta organización ejerce influencia sobre la Comisión de Energía y Minas que dirige la diputada de Juntos por el Perú.

Sostuvo que lo único que buscan los mineros informales es la ampliación del Reinfo bajo ningún tipo de control.

“La reunión se traduce en que Confemin está digitando dentro de la Comisión de Energía y Minas para poder ampliar el Reinfo. El ministro ha dicho que no habrá una ampliación del Reinfo tal cual, pero ha dado también unos datos importantes. Aquí lo que quiere Confemin es básicamente la ampliación del Reinfo tal cual, es decir, un Reinfo sin ningún tipo de control”, refirió.

En la misma línea opinó César Ipenza. El experto en temas mineros consideró que no es extraño que el grupo de trabajo sea un brazo político de la comisión y que hacerse de Energía y Minas ha sido uno de los intereses de Confemin.

“Alguna de sus estrategias es anunciar paros o aparecer en la capital para que se amplíe el proceso de formalización minera. Se vence el 31 de diciembre”, dijo.

Entre tanto, sugirió a Paredes Navarro fijarse en lo que ocurre en Cajamarca, donde las rondas campesinas “vienen siendo perseguidas por la minería ilegal”.

“Debe actuar técnicamente la comisión. Creo que ella o el partido le debe una cuota a la minería informal.”, dijo.