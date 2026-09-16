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Resumen

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Un día después de que la Comisión de Energía y Minas diera marcha atrás a su plan de trabajo que preveía favorecer a un sector cuestionado, Yenifer Paredes, presidenta del grupo, recibió en su despacho a mineros informales de la Confemin (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú).

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