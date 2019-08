Ponce y Mamani: informes para levantar su inmunidad pendientes desde junio

Han pasado más de 80 días desde que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó declarar procedente los pedidos para que se quite esta prerrogativa a los legisladores Yesenia Ponce (Peruanos por el Kambio) y Moisés Mamani (Fuerza Popular); sin embargo, hasta la fecha estos informes aún no han sido vistos en el pleno del Parlamento.

Ambos congresistas han sido acusados de mentir en la hoja de vida que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando eran candidatos en el 2016. Por ello, la Corte Suprema ha requerido al Congreso que se levante su inmunidad de proceso, a fin de continuar con las diligencias por estos casos.

A la legisladora Yesenia Ponce, exintegrante de la bancada naranja, la fiscalía busca poder procesarla por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, por un caso vinculado a sus estudios escolares.

La comisión aprobó el 5 de junio pasado el allanamiento que presentó la congresista Ponce frente a este requerimiento en su contra, declarándola procedente.

Por otro lado, al fujimorista Moisés Mamani, a quien ya se le había levantado el fuero por un caso de tocamientos indebidos, también se le acusa de mentir sobre sus estudios en su hoja de vida.

A pesar de las reiteradas citaciones, el congresista no se llegó a presentar ante la comisión para manifestar sus descargos. No obstante, esto no evitó que el 6 de junio se continúe el proceso y se declare procedente la solicitud del Poder Judicial.

Esta decisión se tomó por mayoría; hubo una abstención de su colega Tamar Arimborgo.

Sin embargo, para que la recomendación de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria entre en vigencia, estos informes deben ser ratificados en el pleno, la máxima instancia.

Cabe precisar que el artículo 15 del Reglamento del Congreso indica que "dentro de los dos días hábiles de emitido el dictámen", estos serán incluidos en la agenda del próximo pleno.

Consultada al respecto, la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León (Apra), afirmó este martes a El Comercio que solicitado la priorización de estos dictámenes pendientes desde la legislatura pasada.

Añadió que ha enviado oficios con ese fin tanto a Daniel Salaverry como al actual presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

“La comisión en la legislatura pasada aprobó para que pasen al pleno de forma inmediata [estos casos], cumpliendo los plazos, pero hasta ahora no se ha hecho”, comentó.

Luciana León detalló que en la última Junta de Portavoces pidió una ampliación de agenda a fin de que ambos informes sean incluidos en el ‘pleno ético’, “sin embargo, ya había el consenso en el sentido de que solo sea el tema de las sanciones éticas”.

“Pero tengo entendido que se va a ver en una próxima sesión”, añadió la representante aprista.

La legisladora Yesenia Ponce, quien ingresó al Parlamento con Fuerza Popular, se sumó a Peruanos por el Kambio la quincena de agosto.