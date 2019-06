Yesenia Ponce, la congresista que podría perder la inmunidad por su hoja de vida

Yesenia Ponce fue una de las parlamentarias que al jurar al cargo, en el 2016, dijo: "Por mi partido Fuerza Popular, sí juro". Hoy es una de las congresistas disidentes de esta bancada. Es, además, una legisladora que se hizo conocida entre los 130 miembros del Parlamento –entre los 74 iniciales fujimoristas– por tener compañeros de colegio 'fantasmas': 20 no existían en el Reniec.

Yesenia Ponce es también una de las congresistas de este Parlamento que fue suspendida en el pleno por 120 días, precisamente, por mentir en su hoja de vida. Ahora, la parlamentaria no agrupada –renunció a Fuerza Popular en enero– está próxima a perder su inmunidad parlamentaria para ser procesada por ese delito. El pleno deberá votar el informe que recomienda levantarle el fuero y procesarla en la fiscalía por presuntos delitos de falsedad genérica.

Sin embargo, una decisión tomada ayer la salvó de una eventual acusación constitucional que la hubiera dejado inhabilitada para ocupar cargos públicos. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se archivó la denuncia por presuntamente consignar datos falsos en su hoja de vida. Este grupo argumentó que se trataba de un ilícito que habría cometido cuando no ejercía el cargo de congresista.

–Denuncia y sanción–

La parlamentaria elegida por la región Áncash no ha militado antes en algún partido. Es más, nunca se inscribió en Fuerza Popular. Las elecciones generales del 2016 fueron su inicio en la política: tampoco había postulado a un cargo público. Logró entrar al Congreso de la República con el partido que lidera Keiko Fujimori. Lo hizo con el número 2: obtuvo 13.941 votos preferenciales.

Su nombre apareció no por sus iniciativas legislativas, sino por una denuncia en la Comisión de Ética Parlamentaria. En total, en este grupo investigador, Yesenia Ponce ha tenido seis denuncias: ha sido la congresista más denunciada en este grupo.

Entre las acusaciones estaban la que surgió por la irrupción en una sesión del Consejo Regional de Áncash y por un presunto enriquecimiento ilícito. También por un audio sobre el proyecto Chinecas, por el que tuvo que "pedir perdón" a Keiko Fujimori al decir que ella obstaculizó el proyecto de irrigación. Y la más importante, o la única que ha tenido sanción ética: por las mentiras en su hoja de vida.

Unas fueron archivadas, cuando Fuerza Popular –entonces bancada de Ponce– presidía la comisión. Otras, tras su archivo, reabiertas con el cambio de timón en Ética al asumir Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio). Esto fue lo que ocurrió con las irregularidades en sus certificados de estudios secundarios: se reabrió. Así se llegó a la suspensión que hace poco concluyó.

Ponce fue denunciada por presentar documentacíon falsa para acreditar que culminó la secundaria. Consignó que cursó estudios secundarios en un colegio de Huacho; sin embargo, no obrarían certificados ni actas que acrediten que haya cumplido el cuarto y quinto año.



Posteriormente, apareció un voucher con el pago de S/10 mil a nombre del directo de un colegio en Puente Piedra, donde dice haber terminado la secundaria.

Parte del informe de la Comisión de Ética que recomendó la suspensión de 120 días para Yesenia Ponce por haber mentido en su hoja de vida. (Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

Por este último caso, la Comisión de Ética concluyó tras una investigación que del acta de estudios presentada por Ponce, de los 22 alumnos consignados, 20 eran nombres de personas que no existen en el Reniec. Eran fantasmas.

El alumno 21 consignado por Ponce tampoco podía ser su compañero: figuraba con estudios hasta segundo de secundaria. Solo había una persona que existía, pero la congresista había declarado que conocía a dos de sus compañeros de promoción. Cuando se leyó aquel informe final, se escucharon risas en la Comisión de Ética.

"Un pobre ni siquiera tiene fiesta de promoción. Un pobre no tiene fotos. Ni siquiera existe eso", dijo alguna vez, entre lágrimas, la parlamentaria en una entrevista con "Punto Final", cuando le preguntaron cómo fue su último año en el colegio.

Finalmente, en agosto del 2018, el pleno del Congreso aprobó suspenderla por 120 días con 96 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Se acordó remitir el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que evalúe iniciarle una investigación al respecto, pero esta fue ayer archivada.

"No fui diligente o minuciosa al momento de explicar los hechos que me imputaron en un inicio. Quizá, si lo hubiera hecho, nos habríamos evitado todos estos momentos incómodos", se defendió aquella vez.

–En la agenda del pleno–

En una próxima sesión plenaria, dos casos contra Ponce podrían estar en la agenda y ser votado. Uno es el levantamiento de su inmunidad; el otro una nueva sanción desde la Comisión de Ética.

(Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

Hace una semana, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó que se levante el fuero a Ponce para que pueda ser procesada por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ella se allanó a este pedido.

“Yo no necesito inmunidad parlamentaria, no necesito de ningún partido político, no necesito blindaje de nadie aquí en el Parlamento. No quiero ser usada políticamente", dijo Ponce a la prensa.

Los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, que imputa la fiscalía anticorrupción de Áncash Ponce, son sancionados con hasta 4 años de pena privativa de la libertad cada uno.

El otro caso que deberá verse en el pleno contra Ponce es la recomendación de la Comisión de Ética para que sea suspendida por 60 días por presunto enriquecimiento ilícito.

Aldo Rodríguez, ex asesor de la legisladora, denunció que Ponce adquirió una camioneta de US$70.000. En su defensa, la congresista declaró que si la adquirió fue por una "necesidad familiar" y porque sus ingresos se lo permiten. Aunque, a pesar de reconocerlo, aseguró que el salario que percibe como legisladora "es muy poco".



El expediente ha sido enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Ministerio Público. Por este caso, podríamos ver nuevamente suspendida a Yesenia Ponce y, quizá, con un nuevo pedido de levantamiento de inmunidad.