Yesenia Ponce: “Todo ha sido armado para ser usado en mi contra”

La congresista Yesenia Ponce (Fuerza Popular) acudió a la Comisión de Ética a fin de dar sus descargos ante las denuncias que acumula sobre sus estudios. Ante los parlamentarios, aseguró no ser culpable ni haber cometido falta alguna.

El grupo parlamentario abordó un primer bloque de denuncias contra Ponce. Estas tienen que ver con el presunto pago de S/10.000 al director del colegio en Puente Piedra donde la parlamentaria afirma haber culminado sus estudios de secundaria, ello a fin de que se emita su certificado; también por sus supuestos compañeros fantasmas y el lapicero que envió como regalo al ex presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzales.

Momentos antes, Aldo Rodríguez Sánchez —padre del ex colaborador de Ponce, Aldo Rodríguez Uceda— aseguró que ella estuvo en su casa el 27 de abril del 2017 y le pidió que realice el depósito, lo que concretó a través de una agencia del Banco de la Nación en el Callao.

Al respecto, Yesenia Ponce negó haber estado en Lima en esa fecha, pues había viajado un día antes a Huaraz. Rechazó haberle hecho el pedido a Rodríguez.

Sobre los cuestionamientos en su contra, la parlamentaria de Fuerza Popular aseveró: “Todo esto, presidenta, ha sido armado para ser usado en mi contra. Todo”.

En algunos momentos de su presentación, Ponce tuvo la voz entrecortada e incluso derramó lágrimas.

“Voy a dar la cara hasta el final, porque yo no soy culpable de nada. Esto me ha afectado enormemente. Ha afectado a mi familia, a mí como congresista. No me deja hacer mis funciones, no puedo trabajar y respaldar a mi pueblo. ¿Qué proyectos he sacado para mi región? ¿Qué funcionarios he puesto en mi región? ¿Qué corrupción se me puede encontrar a mí? No tengo nada, señora presidenta”, insistió dirigiéndose a Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), titular del grupo.

Consultada por su colega de bancada Milagros Salazar por quiénes fueron sus docentes y compañeros en secundaria, Ponce respondió: “Congresista Milagros Salazar, yo he buscado pero no quieren venir […] No puedo mencionar un nombre sin que ellos me lo permitan”.

En tanto, acusó a su ex colaborador Aldo Rodríguez Uceda de “extorsión” e incluso aseveró que ha hecho una denuncia al respecto ante el Ministerio Público.