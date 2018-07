La Comisión de Ética Parlamentaria tiene hasta 20 días para emitir su informe final sobre las investigaciones que se le siguen a la congresista Yesenia Ponce sobre sus estudios secundarios y presunto enriquecimiento ilícito. Así lo anunció ayer la presidenta de ese grupo de trabajo, Janet Sánchez, luego de que la parlamentaria de Fuerza Popular hiciera sus descargos y negara todas las imputaciones en su contra.

En la sesión de ayer se presentaron cinco testigos que reiteraron los cargos contra la representante de Áncash.

Los primeros en testificar fueron Olivia Estela Ayala Campos y Manuel Ojeda Campos, supuestos profesores de Ponce. Ellos negaron ser docentes y aseguraron que no conocen a la legisladora.

La primera es técnica de enfermería y el segundo, un vendedor de accesorios para mascotas. “Me asombra que yo aparezca en las actas como su profesor de Lenguaje y Literatura, nunca le enseñé nada”, manifestó Ojeda.

También atestiguaron Aldo Rodríguez Uceda y su padre Gilberto Rodríguez Sánchez. El primero fue quien entregó el voucher de la supuesta transferencia de S/10 mil de Ponce a la cuenta del Daniel Soto, director de un colegio en Puente Piedra donde la congresista asegura haber estudiado, a fin de que este emita de manera irregular su certificado de estudios.

Rodríguez Sánchez afirmó que la congresista le entregó esa suma el 27 de abril del 2017 para depositarla en la cuenta de Soto en una agencia del Banco de la Nación.

Ponce negó enfáticamente haberle entregado dinero a Rodríguez Sánchez. “No le he dado nada, ni siquiera lo conozco”, dijo y agregó que el 26 de junio viajó a Chimbote y por lo tanto no podía estar en Lima el 27, día en que supuestamente dio el dinero y se hizo el depósito.

“¿Es justo lo que estoy pasando? Ya estoy cansada de que me quieran extorsionar. Todo ha sido armado para ser usado en mi contra”, dijo la congresista con voz entrecortada al dar sus descargos a la Comisión de Ética.



La parlamentaria aseguró que Rodríguez Uceda busca extorsionarla y lo responsabilizó de todas las denuncias en su contra porque, según ella, se habría negado a respaldarlo para un cargo público al que postuló.



También acudió como testigo Medalith García Pardo, directora de la UGEL 4, quien sostuvo que los certificados de cuarto y quinto de secundaria de Ponce no tienen los sellos que ellos usan.

Aunque los miembros de la comisión le pidieron insistentemente que diera nombres de compañeros o profesores de su colegio, Ponce no pudo mencionar ni un solo pese a que aseguró que estudió con seis alumnos en cuarto y con tres en quinto.

Según ella, sus compañeros no quieren atestiguar y no la han autorizado a mencionarlos. Pidió que la sesión fuera reservada para nombrarlos, pero la comisión no lo aceptó.

Milagros Salazar, miembro de la comisión y vocera alterna de Fuerza Popular, no solo fue una de las que pidió a Ponce que diera los nombres de sus compañeros, sino que la cuestionó por tratar de responsabilizar a terceros sobre el obsequio de un lapicero al ex presidente de la comisión Juan Carlos Gonzales. Ponce dijo que su asesora otorgó el presente a un colaborador de Gonzales y no a este.

—Archivos y blindajes—

— La Comisión de Ética archiva investigación a Ponce el 2 de abril.

Pese a las nuevas evidencias en contra de Yesenia Ponce, se archivó la investigación por el presunto pago de S/10 mil por sus certificados de estudios. Las críticas obligaron a Juan Carlos Gonzales a renunciar a la presidencia de la comisión.



— Otras dos investigaciones fueron archivadas en el 2017.

La acusación de haber consignado información falsa en su hoja de vida y haber tramitado certificados de estudios irregulares y la denuncia por el pago de S/10 mil registrado en un voucher se archivaron en el 2017. Hoy se están investigando de nuevo.



— En mayo del 2017 el pleno descartó informe sobre Ponce.

A pesar de que la Comisión de Ética recomendó una suspensión de 120 días para Yesenia Ponce por supuestamente haber irrumpido en forma sorpresiva en una sesión del Gobierno Regional de Áncash en el 2016, el pleno del Congreso aprobó por mayoría solo dar una amonestación a la parlamentaria.