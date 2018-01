El legislador acciopopulista Yohnny Lescano consideró que un nuevo Gabinete no podrá "traer paz" debido a la forma en la que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori en víspera de Navidad.



“Yo no tengo ningún tipo de esperanza en que este nuevo Gabinete pueda traer la paz, la tranquilidad, el cumplimiento de reglas democráticas del Perú”, señaló al diario Correo.



“Con un presidente que ha traicionado al pueblo peruano, con una primera ministra que ha mentido descaradamente […] Con un pronunciamiento absolutamente contrario a las leyes”, reclamó.



En esa misma línea, Lescano aseveró que el nuevo Gabinete no puede conllevar una “reconciliación”, porque esta no puede darse teniendo mentiras como base.



“[El gabinete] no trae ninguna reconciliación, la reconciliación no puede ser en base a mentiras, en base a engaños”, precisó.



Como se recuerda, días antes del indulto humanitario al ex presidente Fujimori, la primera ministra Mercedes Aráoz manifestó en una conferencia de prensa que no le había llegado ninguna información del mismo y que el gobierno "no negocia indultos”.

Asimismo, el parlamentario afirmó que si el Gabinete se recompone, todos los ministros actuales, incluida la primera ministra, tendrían que salir del mismo, porque en la presente situación no puede hacerse “absolutamente nada”.



“Con estas personas en el Gabinete no se puede hacer absolutamente nada”, concluyó.

