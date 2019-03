Lescano sobre denuncia por acoso: "No temo al desafuero, ahí están las pruebas"

El parlamentario Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo este viernes no temer a ser desaforado del Congreso de la República, puesto que, según aseguró, tiene pruebas de que él no ha acosado a ninguna periodista.

El legislador fue acusado, más temprano, por supuesto acoso sexual ante la Procuraduría del Congreso.

►Yohny Lescano cambió de versión en torno a denuncia de acoso en su contra

►Yonhy Lescano rechaza denuncia por acoso: "Mi celular ha sido manipulado por terceros"



"No temo al desafuero, ahí están las pruebas. [...] Yo no tengo ninguna mala intención y no he actuado ilícitamente nunca. Acá estamos demostrando que no hay responsabilidad de ningún delito", sostuvo en diálogo con la prensa en el frontis de su domicilio.

Yonhy Lescano indicó que no tendría razones para acosar a nadie y consideró que el Partido Aprista y Fuerza Popular podrían estar detrás de esta denuncia.

"Yo no necesito acosar a nadie porque tengo esposa e hijos. Yo creo que aquí nos están atacando, ahí están Fuerza Popular y el Apra, yo no descarto nada, porque siempre me han atacado", señaló.

"Yo me siento tranquilo. Soy un legislador que tiene 17 años como congresista y nunca he tenido una inconducta", manifestó.

Minutos antes de sus declaraciones a los medios de comunicación, Yonhy Lescano difundió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el cual reiteró que los mensajes de su celular fueron enviados por terceros y confió en probar su inocencia ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/H8VvaKz3af — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) 1 de marzo de 2019

Precisamente, la titular de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (PpK), indicó que el caso contra el parlamentario podría ser visto el próximo 5 de marzo.

A su turno, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, mencionó que el asunto debe ser investigado a la brevedad y se deben disponer de las sanciones que la ley prevé.

Finalmente, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha indicado que se ha dispuesto que se le brinde a la periodista "toda la asesoría legal que requiera y se proteja su identidad".