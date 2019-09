Yonhy Lescano y Ángel Neyra protagonizan incidente en Comisión de Constitución

Durante la sesión de la Comisión de Constitución, en donde se debatía la agenda de trabajo para este nuevo periodo legislativo y la priorización del adelanto de elecciones, se registró un incidente entre los congresistas Yonhy Lescano (Acción Popular) y Ángel Neyra (Fuerza Popular).

La discusión inició cuando Lescano hacía uso de la palabra y exponía sus argumentos sobre el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020, cuando Neyra, con el micrófono apagado, exclamó: “acoso”.

En abril pasado, Lescano fu suspendido por 120 días por el pleno del Congreso tras ser denunciado por una periodista por el delito de acoso sexual. La sanción se dictó por 76 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones.

“Ni el gobierno avanza ni este Congreso avanza, ¿estamos avanzando en algo? Absolutamente en nada, ahí están los problemas que tiene el Perú, problemas en salud, problemas en anemia”, dijo Lescano antes de ser interrumpido.

Al escuchar a Ángel Neyra, Lescano respondió: “Sra. Presidenta (Rosa Bartra), a ese cobarde, dígale que no hable. Ese es el fujimorismo, póngale orden al individuo”.



La titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), interrumpió la participación de Lescano e indicó que “nadie” puede referirse a los otros miembros del grupo de trabajo en esos términos.

“A este individuo que ha dicho, póngale orden, se envalentona porque tienen mayoría, pero estoy haciendo uso de la palabra en los términos correspondientes. Ponga orden primero en su bancada, todo el mundo ha escuchado y me llama la atención a mí y no le llama la atención a este cobarde”, refutó Yonhy Lescano.

El legislador defendió que estaba refiriéndose en “los términos que establece la cortesía y la política” cuando Ángel Neyra lo interrumpió.

“Yo estaba haciendo uso de la palabra en los términos que establece la cortesía y la política, y de pronto estos miembros de la Comisión de Constitución comienzan a insultar, comienzan a difamar, a calumniar”, insistió.

Ante esta situación, Rosa Bartra exhortó a los integrantes del grupo de trabajo a ponerse “a la altura de lo que el país necesita”.

“Aquí hay agresiones que usted debe cortar. Llame la atención a su bancada si son los agresores. Yo estaba haciendo uso de la palabra como cualquier otro parlamentario, pero abusan de su mayoría, pretenden así amedrentarme. No me van a amedrentar, así me maten no me va a amedrentar”, afirmó Lescano.

Este incidente provocó que los integrantes de Fuerza Popular que forman parte de la Comisión de Constitución se retiren de la sesión, para volver finalizada la participación del congresista de Acción Popular.